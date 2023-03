Un jugador de River desmintió a Demichelis tras el triunfo en Copa Argentina: "La decisión fue mía"

Luego de la victoria ante Racing de Córdoba por Copa Argentina, un jugador de River desmintió a Martín Demichelis y contó el verdadero motivo por el cuál se quedó en el "Millonario" en el último mercado de pases.

Un jugador de River desmintió a Martín Demichelis tras la goleada por 3 a 0 ante Racing de Córdoba en Santiago del Estero por la Copa Argentina. Luego de ser titular en la victoria del "Millonario" ante la "Academia" por los 32avos de final del torneo, el futbolista explicó el motivo por el que se quedó en el club en el último mercado de pases, momento en el que el propio DT afirmó que él fue el encargado de tomar la decisión de que no se vaya.

Ante el ofrecimiento de Racing, "Micho" aseguró que Elías Gómez no dejaría la institución ya que lo necesitaba como un suplente para Milton Casco. Por esta razón, fue el entrenador el que afirmó: "Con los lesionados no tengo ese pie zurdo en el plantel y preferí que salga Felipe (Peña) que hizo una pretemporada enorme, pero es el más joven y necesita jugar". Ahora, Gómez reveló qué fue lo que realmente sucedió.

Elías Gómez desmintió a Demichelis tras la goleada a Racing de Córdoba

"La decisión de quedarme fue mía. Acepté también la posición en la que me quedé, pero siempre y cuando tenga estas oportunidades. Y no las voy a desaprovechar para demostrarle al técnico que cuando me toque voy a estar", sostuvo Elías Gómez una vez consumada la goleada de River ante la "Academia" cordobesa. El lateral fue clave para abrir el marcador en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero asistiendo a Miguel Borja y tuvo un buen rendimiento en el encuentro.

Por otro lado, y haciendo referencia a Martín Demichelis, el defensor agregó: "El que la tiene difícil es el técnico, nosotros estamos para cumplir en todos los partidos. Sabe que tiene nuestro apoyo y nosotros el suyo. Después al que le toque jugar es su decisión. Estamos todos a su disposición y se vio reflejado en resultado. Fuimos un equipo diferente al que veníamos siendo y lo sostuvimos como no lo hicimos en otros partidos".

Los números de Elías Gómez en River

El ex lateral de Argentinos Juniors arribó al "Millonario" en 2022 de la mano de Marcelo Gallardo y no se afianzó en el equipo titular como un posible reemplazo de Milton Casco. El crack de 28 años que dio sus primeros pasos en Rosario Central llegó tiempo después a Defensa y Justicia antes de jugar en el "Bicho" y estuvo muy cerca de seguir su carrera en Racing Club de Avellaneda a principios del 2023. Finalmente su pase no se concretó por la decisión que tomó.

Con la camiseta de River, el defensor jugó un total de 32 partidos oficiales y marcó un gol. Su único grito fue por la Copa Libertadores de América en la goleada por 8 a 1 ante Alianza Lima en el Estadio Monumental con un tremendo remate que terminó en el ángulo del arco rival. En lo que va del año, el duelo ante Racing de Córdoba fue el único que disputó, ya que no sumó minutos en la Liga Profesional de Fútbol.