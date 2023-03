Un importante técnico argentino también se negó a dirigir a Boca tras el "no" de Martino: "No se mueve"

Luego de la negativa de Gerardo "Tata" Martino para dirigir a Boca Juniors, un importante técnico que recientemente salió campeón también le bajó al pulgar.

Un importante técnico argentino se negó a dirigir a Boca Juniors luego de la respuesta de Gerardo Martino. El mundo del "Xeneize" aguardaba por la confirmación del "Tata", pero este último desestimó la oferta de Juan Román Riquelme y compañía para hacerse cargo del equipo tras el despido de Hugo Ibarra. A raíz de esta noticia, la dirigencia de la institución pensó en un nuevo nombre, pero el DT elegido ya le bajó el pulgar.

Se trata de Facundo Sava, quien recientemente asumió en Cerro Porteño de Paraguay y se metió en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023. Para colmo, el "Colo" viene de ser campeón de la Copa Argentina con Patronato y de, justamente, eliminar al conjunto "Azul y Oro" y a River en instancias decisivas. El presidente del elenco guaraní dio detalles de la decisión del entrenador con pasado en Quilmes y Racing, entre otros.

Juan José Zapag, mandamás del "Ciclón" paraguayo, dialogó en vivo con TyC Sports y lanzó: "Lo había escuchado a través de los medios de prensa de la Argentina y el profe Sava también se enteró. Por supuesto que no habló con nadie, porque fue un interés que no sabemos hasta dónde es. Pero fuera de eso, él está muy comprometido con nosotros y no se mueve de Cerro. Ya lo hablamos por las dudas porque las cosas que surgen hay que encararlas. El le dio al equipo un nuevo aire, una mejor respuesta, un juego más vertical y ya estamos en fase de grupos".

Con respecto a lo que se viene para el club en el torneo continental, el directivo agregó: "Está contento, así que estamos seguros de que no se mueve de Cerro aunque llame Boca. Estuvimos juntos en el sorteo de la Conmebol hace dos días y él está comprometido con Cerro. Está contento acá, tienen un objetivo con el club y agradece la oportunidad que Cerro le dio, y nosotros la oportunidad de tenerlo, así que yo le confirmo que está muy metido con nosotros".

Quién es el principal candidato a dirigir a Boca Juniors

Uno de los elegidos para suceder a Hugo Ibarra es nada más y nada menos que José Néstor Pekerman, aunque la dirigencia, el Consejo de Fútbol y Riquelme se tomarán su tiempo para bajar el martillo. De acuerdo con la información de TyC Sports, hubo varias cuestiones que no convencieron al "Tata": la falta de una pretemporada bajo su mando, que el plantel no lo armó él y que tendrá una gran seguidilla de partidos con poco tiempo para trabajar. Entre ellos estarán nada menos que todos los de la fase de grupos de la Libertadores y "El Superclásico" frente a River en el Estadio Monumental.

