Un excompañero de Benedetto lo destrozó antes del River-Boca: "A la mayoría no le caía bien"

En la previa del Superclásico contra River Plate, destrozaron sin piedad a uno de los máximos referentes de Boca Juniors y se pudrió todo.

En la previa del Superclásico ante River Plate que Boca Juniors jugará este domingo 7 de mayo en el Estadio Monumental, destrozaron a una importante figura del "Xeneize".que no fue convocada por Jorge Almirón. No es la primera vez que atacan al mencionado referente, quien no hace mucho tuvo una polémica discusión con un compañero que ya no continúa en el club. Este último rompió el silencio y lo atacó sin piedad en una entrevista.

La novela Darío Benedetto vs. Carlos Zambrano tiene un nuevo capítulo y, otra vez, el defensor peruano arremetió contra el delantero. En diálogo con el medio Trome, el zaguero recordó aquella feroz pelea que tuvieron en el vestuario del Cilindro de Avellaneda antes de un segundo tiempo contra Racing y no se guardó nada. Además, reveló que el "Pipa" no es para nada querido por sus propios pares dentro del plantel.

"Un momento complicado. Yo si tengo que perder, pierdo. Pero voy para el frente. El detalle fue que él venía alzando las manos mucho en el campo y no le gustaba a nadie. Nos estaba metiendo un baile Racing y el señalaba a la defensa. Se equivocó y lo reconoció. Nos metimos, nos dijimos de todo y cuando bajamos la escalerita y me dio un golpe de arranque. Se dio vuelta y me pegó. Estaban todos los compañeros, nos agarró la seguridad y me quedé con la calentura de devolverla", reveló Zambrano acerca de aquel hecho.

"Creo que a la mayoría del plantel no le caía bien. Estaban los dirigentes, el entrenador y no lo miraba en ningún momento. Siendo consciente no podía hacer más problemas ahí. Estaba hirviéndome por dentro, rojo. No dije nada más, fui a orinar, se me acercó entre lágrimas, me pidió disculpas y me dijo 'Es de hombre pedir perdón'. Y le dije que ya estaba, pero seguía caliente y teníamos que salir a jugar el segundo tiempo. Se equivocó, pero quedó ahí", cerró el zaguero peruano.

River Plate vs. Boca Juniors por el Superclásico de la Liga Profesional de Fútbol: hora, TV y cómo verlo online

El Superclásico entre River Plate y Boca Juniors por la fecha 15 de la Liga Profesional de Fútbol en el Estadio Más Monumental comenzará a las 17:30 de Argentina del próximo domingo 7 de mayo. La transmisión del trascendental encuentro estará a cargo de TNT Sports y Fox Sports Premium. El arbitraje del encuentro estará a cargo de Darío Herrera. En tanto, el streaming online se podrá ver desde una computadora o desde cualquier dispositivo móvil mediante la aplicación de la mencionada plataforma.

Los próximos partidos de Boca Juniors