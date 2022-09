Un campeón de la Libertadores con Boca destrozó a Oscar Romero: "No podés"

En la previa del Superclásico, un histórico campeón de la Copa Libertadores con Boca Juniors destrozó al atacante paraguayo Oscar Romero por su rendimiento en el equipo que dirige Hugo Ibarra.

Un campeón de la Libertadores con Boca destrozó a Oscar Romero: "No podés"

Un campeón de la Libertadores con Boca destrozó a Oscar Romero: "No podés"

En la previa del Superclásico del fútbol argentino que enfrentará a Boca Juniors y River Plate en La Bombonera, un exjugador y campeón de la Libertadores con el "Xeneize" destrozó al paraguayo Oscar Romero. El rendimiento del atacante del "Azul y Oro" mermó con el paso de los partidos y su nivel está lejos del que mostró por momentos. Por este motivo, el histórico no perdonó al 10, que no estará entre los titulares contra el "Millonario".

Hugo Perotti, quien se consagró en el torneo continental conseguido en 1978 y tres años después en el Metropolitano, liquidó al volante del seleccionado guaraní. Horas antes del trascendental encuentro que se llevará a cabo este domingo 11 de septiembre a las 17:00 por la fecha 18 de la Liga Profesional, el referente -quien disputó 151 cotejos y marcó 29 goles- no se guardó nada.

Perotti, quien vistió la camiseta de Boca en 11 cruces contra el "Millonario" (3 victorias, 4 empates y 4 derrotas) no dudó cuando le consultaron sobre Romero y lanzó en D Sports Gol: "No podés ponerte la número 10 de Boca y jugar uno bien cada 10 partidos, lo mismo pasaba con (Edwin) Cardona. Para mí no sirve un jugador así para lo que es Boca".

Por otro lado, el "Mono" también elogió a Marcelo Gallardo por el trabajo que hace en el rival de toda la vida y candidateó a la "Banda": "Gallardo es el mejor técnico, sin dudas. Por todo lo que fue logrando. El favorito es River por la calidad de jugadores que tiene. Pero es un partido que hay que jugarlo, puede ser un partido trabado. Veremos cómo sale. En los papeles puede haber una pequeña diferencia por el plantel que tiene River".

Un ex Boca liquidó al River de Marcelo Gallardo previo al Superclásico

Se trata nada menos que de Alexis Mac Allister, quien llegó desde Argentinos Juniors para vestir la camiseta del "Xeneize" en 2019 y se marchó a Brighton de Inglaterra envuelto con conflictos públicos con la dirigencia. En la entrevista con ESPN, el mediocampista ofensivo de 23 años vaticinó lo que puede llegar a ocurrir en el Estadio Alberto J. Armando de la Ciudad de Buenos Aires.

Con relación a este tipo de compromisos, en base a su experiencia, indicó que "el Superclásico puede ser parejo" y deseó: "Ojalá que salga un lindo partido, que es lo más importante, y que gane el mejor". Más allá de que reconoció que le "tiran los colores", el futbolista que se destaca en la Premier League fue analítico sobre el presente de ambos equipos. De hecho, resaltó que "River está bastante irregular, por momentos encuentra sus ideas y por momentos no". Y señaló que "Boca también por momentos juega bien".