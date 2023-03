Trabajó con Maradona, dirigió a un grande y reveló su calvario: "Internado"

Un técnico del fútbol argentino que trabajó con Diego Armando Maradona y dirigió a un club grande reveló el calvario que atravesó en un momento de su vida.

Un técnico del fútbol argentino que trabajó con Diego Armando Maradona y dirigió a un equipo grande reveló el calvario que vivió con su familia. Si bien el lamentable hecho que atravesó no sucedió mientras tenía vínculo con "Pelusa", sí lo tuvo muy presente en este difícil momento en el que más lo necesitó. Se trata de Sebastián "Gallego" Méndez, quien en diálogo con Sebastián "Pollo" Vignolo en ESPN F90 abrió su corazón y no se guardó nada.

El ex ayudante de campo en Gimnasia y Esgrima La Plata y técnico de San Lorenzo de Almagro, entre otros, no la pasó nada bien por una enfermedad que sufrió su hijo Santiago, de 21 años. El DT no dio detalles de la afección que tuvo el joven -de la cual se recuperó-, pero sí contó todo sobre el instante en el que se enteró la noticia. Además, recordó con cariño al campeón del mundo en el Mundial de México 1986 y su relación cuando dirigieron al "Lobo".

"La pasé mal, pero peor la pasó mi hijo. Ya se terminó por suerte, estamos todos bien, pero fue un año duro. Está muy bien ahora. Se enfermó, yo estaba en México, me llamó la madre, me dijo que estaba enfermo, me tomé el primer avión y cuando llegué ya estaba internado. Se curó de algo muy jodido y es una bendición. El presidente de Tijuana me propuso que lo lleve para allá. Ganar y perder un partido es todo, pero hay cosas más importantes", lanzó el "Gallego" Méndez acerca de lo vivido por su hijo.

Por otro lado, el ex jugador se refirió a Diego Maradona y rememoró lo vivido en Gimnasia: "Lo extraño. Le pedí a él también. Él está arriba. Lo disfrutaba y nosotros también a él. Se enojaba cuando el equipo no jugaba bien. 'Dénle la pelota a los de blanco y azul', decía. Fue feliz y estoy seguro, nos lo dijo. Se emocionaba mucho. ¿Si no le hacían un homenaje a Diego a quién se lo iban a hacer?".

Historial de Sebastián Méndez como jugador y entrenador

El "Gallego" vistió los colores de Vélez Sarsfield, San Lorenzo y Banfield en nuestro país y Celta de Vigo en España. Por otro lado, como entrenador dirigió al "Ciclón", Banfield, Atlanta, Platense, Gimnasia de Jujuy, Godoy Cruz y Belgrano de Córdoba en Argentina; mientras que fuera del país comandó a Palestino de Chile, Cúcuta de Colombia y Tijuana de México. Además, sólo como futbolista levantó 10 títulos: 5 nacionales con Vélez (3), San Lorenzo (1) y Banfield (1); y la misma cantidad a nivel internacional con el conjunto de Liniers.