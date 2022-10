Sergio Berni, tras el caos en La Plata: "La responsabilidad es de quien organiza el evento"

Berni apuntó contra Gimnasia y Esgrima La Plata por las supuesta sobreventa de entradas. Además, añadió que habrá una investigación para "determinar responsabilidades"

El Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, habló luego del caos que se vivió en La Plata cuando la policía lanzó gases lacrimógenos y balas de goma a los hinchas que estaban alrededor de la cancha de Gimnasia y Esgrima. Tras la situación que obligó a suspender el encuentro frente a Boca y después del fallecimiento de un simpatizante, el funcionario aseguró que investigará para "determinar las responsabilidades" y agregó que es "una muerte que se podría haber evitado". En ese punto añadió: "Quien organiza el partido de fútbol es el club".

En declaraciones al canal TyC Sports, Berni apuntó contra Gimnasia y Esgrima La Plata por las supuesta sobreventa de entradas. En este sentido añadió: "El club paga un operativo para 'tantas' entradas vendidas. Quien organiza el partido de fútbol es el club y tiene que hacerse responsable como cualquier evento. El operativo es para controlar los alrededores del estadio, no lo que pasa adentro, por eso no hay dentro, hay la mínima cantidad para garantizar la seguridad de los jugadores y el árbitro".

En este punto, también indicó que, para él, había "350 policías contratados, pero venden entradas de más. Yo reniego del fútbol por estas cosas". Con respecto a este sentido, agregó: "Cuando tienen que controlar las entradas mágicamente se quedan sin internet, no las pueden controlar, empiezan los empujones y entonces nadie es responsable, siempre es la policía. No digo que no tenga responsabilidad. Cuándo los afiliados y las personas que quieren disfrutar del fútbol van echar a patadas con los que hacen negocios con la vida de los demás" y cerró al sostener que le hará una "denuncia penal" a Pellegrino -el presidente de Gimnasia-.

Por otro lado, con respecto a las balas de gomas y a los ataques sobre los hinchas que estaban alrededor de la cancha, Berni hizo hincapié en lo ocurrido con el camarógrafo de TyC Sports -luego de una pregunta de Daniel Retamozzo- e indicó: "Ningún policía puede tirar, aunque sea munición de goma, de forma directa al cuerpo. Tiene una responsabilidad por la cuál responder. En este momento, lo primero que hicimos fue reestablecer el orden alrededor del estadio y evacuar a la gente. Era un caos, 30 mil personas aspirando gases lacrimógenos".

Con respecto a lo sucedido con el operativo, añadió que "no hay que ser experto en seguridad para saber que no hay que tirar tantos gases lacrimógenos afuera del estadio. Vamos a investigar lo que pasó y hay un responsable que tendrá que rendir cuentas. Voy a investigar quién dio la orden de tirarlos. El ingreso al estadio lo maneja el club".