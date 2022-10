El tierno mensaje de José Mourinho a Higuaín: "¿Cansado?"

En las últimas horas, el ex delantero de la Selección Argentina, Gonzalo "Pipita" Higuain, anunció su retiro del fútbol profesional. Lo hizo a los 34 años en una conferencia de prensa en su actual club, el Inter de Miami. Después de semejante dicho, uno de los mejores técnicos del mundo, José Mourinho envió un tierno mensaje.

"Es una noticia que vengo procesando. Hoy llegó el día de decir adiós al fútbol. Una profesión que me dio mucho, con momentos buenos y no tan buenos", expresó Higuaín. Inmediatamente después, con lágrimas en los ojos, le dijo adiós al fútbol y agradeció todo lo que le tocó vivir. En este punto, además, agregó: "Gracias a los que siempre confiaron en mí, llegó el momento de decir adiós".

Luego de las palabras de Higuain llegaron los miles de mensajes de diferentes jugadores, amigos y cuerpo técnico que, alguna vez, estuvieron junto al delantero. Uno de los más emotivos fue el de José Mourinho que, a través de una cuenta de Instagram, subió una foto junto al delantero. "¿Cansado de marcar goles? Disfruta del resto de tu vida, Higuaín", publicó el entrenador portugués.

Higuaín, mundialista en Sudáfrica 2010, Brasil 2014 (subcampeón) y Rusia 2018, abandona el fútbol como el quinto mayor goleador del seleccionado argentino con 32 goles en 66 partidos, marca que comparte con Diego Maradona y solo fue superada por Lionel Messi (90), Gabriel Batistuta (54), Sergio Agüero (42) y Hernán Crespo (35). Su paso por la "Albiceleste" registró además la disputa de tres Copa América (2011, 2015 y 2016), las dos últimas como protagonista de la final que su equipo, en ambos casos, perdió por penales ante Chile en Santiago y Nueva Jersey, Estados Unidos.

Gonzalo Higuaín anunció su retiro del fútbol a los 34 años. El delantero que brilló en River y en la Selección Argentina lo hizo a través de una conferencia de prensa en Inter Miami, el club de la MLS (Major League Soccer) de Estados Unidos, al que llegó en 2020. Y se emocionó hasta las lágrimas en el momento triste de su despedida.

En una presentación en la que se quebró, "El Pipita" comunicó que tomó la decisión de no seguir jugando pese a que estaba viviendo un buen momento como profesional. "Pienso que es lo mejor para mí, gracias a todos", manifestó entre otras cosas. Incluso, detalló los motivos que lo llevaron a tomar semejante determinación. Con la voz entrecortada, el atacante aseguró: "Llegó el día de decir adiós al fútbol. Es una noticia que hace un tiempo vengo procesando y analizando". "Es una profesión que tanto me dio, de la cual me siento un privilegiado de haberla vivido, con sus momentos buenos y no tan buenos", añadió. "Por ahora no tengo pensado estar cerca del fútbol", reconoció.