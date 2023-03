Sarmiento de Resistencia, un hueso duro para San Lorenzo: gol para el Puskas y victoria ante Racing

Gonzalo Cañete, futbolista que eliminó a un campeón del mundo de la Copa Argentina con Sarmiento de Resistencia, ahora sueña con dejar en el camino a San Lorenzo de Almagro en los 32avos de final del torneo.

La Copa Argentina es sinónimo de un sinfín de historias de jugadores que se desempeñan en el ascenso de nuestro país y que sueñan con dar el gran batacazo ante un equipo de Primera División. Este hecho se dio con los cinco grandes en distintas ediciones del torneo y uno que ya lo logró dejando en el camino a un campeón del mundo va por un nuevo triunfo histórico. El Destape dialogó con Gonzalo "La Joya" Cañete, delantero de Sarmiento de Resistencia que eliminó a Racing -con un campeón del mundo- en 2018 y ahora va por San Lorenzo de Almagro. Antes del cruce ante el "Ciclón", el atacante analizó el presente del elenco chaqueño y detalló cómo se preparan para el desafío.

La ilusión está intacta. La histórica victoria por 1 a 0 ante la "Academia" sin dudas quedó en la historia y el plan para lograrlo ante los de Boedo ya está en acción. Claro que, no será nada fácil porque los dirigidos por Rubén Darío Insúa están en su mejor momento como líderes en soledad de la Liga Profesional de Fútbol y el nivel de juego es cada vez mejor. Sin embargo, esto no significa un problema para Gonzalo, que lleva muchos años en la institución y tiene muy en claro lo que quiere: "El equipo está bien. Arrancamos de buena manera el torneo en el Federal A y los triunfos nos dan tranquilidad para trabajar durante la semana".

Los números avalan las palabras de Cañete, ya que el conjunto de Chaco dio un paso más que firme en el debut del campeonato venciendo en condición de visitante a Boca Unidos por 2 a 0 el pasado viernes. De ahí en más, todo fue pensar en la preparación para medirse ante el conjunto del "Gallego" este miércoles 15 de marzo a las 21:00 en cancha de Colón de Santa Fe. "Es un partido de gran magnitud donde todos quisieran estar. Estamos muy tranquilos porque sabemos del potencial que tenemos y contamos con el plantel como para dar otro batacazo", aseguró el atacante nacido en Resistencia.

Si hay algo que el futbolista no pierde por el club es el sentido de pertenencia. Llegó con tan sólo 12 años proveniente del Club Villa Alvear, luego tuvo un breve paso por el Deportivo Fontana y regresó para nunca más sacarse la camiseta de Sarmiento, club al que dedica su vida además de disfrutarla con su familia y amigos. Hoy la "Joya" tiene 28 y está más enfocado que nunca en su presente: "Se puede volver a dar. Ya lo han demostrado otros equipos en esta edición. La clave va a estar en el orden que tengamos y la lectura del partido que hagamos". Ya no son los mismos nombres, pero las ganas sí y la posibilidad de romper con la lógica otra vez está latente en el corazón de los hinchas y de los jugadores.

Gonzalo Cañete con la camiseta de Sarmiento de Resistencia

La histórica eliminación a Racing en la Copa Argentina en 2018

Lautaro Martínez, campeón del mundo con la Selección en Qatar 2022, estuvo en cancha aquella noche en el Estadio Florencio Sola de Banfield. El "Toro" no pudo romper el cero en el arco rival para empatar el encuentro en el que Sarmiento de Resistencia se quedó con la victoria con el gol de Horacio Orzán a falta de 20 minutos para el final. La "Joya" Cañete fue titular, no salió y participó de varias acciones de peligro contra la "Academia". También les tocó sufrir, ya que Gonzalo Alarcón vio la roja sesenta segundos después del grito y esto complicó todo.

Ahora el rival es otro, pasa por un gran presente y el delantero chaqueño recuerda con mucha alegría aquella noche en el sur donde hicieron historia en la Copa Argentina: "Fue una alegría tremenda por el plantel que teníamos en ese momento, un equipo sólido y muy bien aceitado en cuanto a su funcionamiento". Como todos los clubes del ascenso, una vez culminado el encuentro tendrán que centrar su cabeza en su propio campeonato para lograr el principal objetivo y Cañete lo sabe: "Ahora estamos en crecimiento. Con el correr del torneo iremos tomando la idea que pretende el cuerpo técnico".

El equipo de Sarmiento de Resistencia que eliminó a Racing de la Copa Argentina

El gol por el que Gonzalo Cañete estuvo cerca de llegar al Premio Puskás

Mientras las almas de los argentinos estaban más cerca de Qatar que del fútbol a nivel nacional, una "Joya" -que no es Dybala- hizo un gol digno de llegar a los premios más importantes del deporte y por qué no meterse en la gala de The Best. En septiembre del 2022, Sarmiento de Resistencia visitaba a Defensores de Villa Ramallo por la última fecha del Federal A y a los seis minutos del complemento apareció Cañete con un bombazo de volea desde 30 metros que sorprendió a más de uno.

Lamentablemente, ni siquiera estuvo entre los 10 designados por la FIFA, pero el tanto convertido sirvió para sumar de a tres y meterse en la fase final para buscar el ascenso a la Primera Nacional. Esto último quedó en manos de Racing de Córdoba y relegó un año más al elenco de Resistencia de subir de categoría. Claro que, ahora van por un paso más que importante para la historia del club.