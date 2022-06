River vuelve a la carga por un viejo anhelo de Marcelo Gallardo

El "Millonario" insiste por un jugador para reforzar la delantera.

No le está siendo nada sencillo a River incorporar jugadores de cara al máximo objetivo del segundo semestre objetivo, la Copa Libertadores. En la búsqueda por reforzar la delantera ante la confirmada salida de Julián Álvarez al Manchester City, el entrenador, Marcelo Gallardo, pidió al centrodelantero goleador de Peñarol Agustín Álvarez Martínez, pero el equipo uruguayo ya cerró su transferencia al Sassuolo de Italia. A la espera de la respuesta de Luis Suárez sobre su futuro, los dirigentes del "Millonario" volvieron a la carga por Diego Valoyes, una de las figuras de Talleres de Córdoba y un viejo anhelo del DT.

Según informaron varios periodistas especializados en el club de Núñez, hace algunas semanas la institución cordobesa tasó al colombiano en 10 millones de dólares ante la consulta de los directivos riverplatenses. A su vez, el empresario y presidente de la "T", Andrés Fassi, aspira a algo mayor: además de la suculenta suma solicitada, pretende un porcentaje extra del pase de Federico Girotti (ambos tienen un 50%) y que el volante Cristian Ferreira sea parte de la negociación. Al "Muñeco" le interesa mucho el extremo del equipo cordobés y lo viene siguiendo desde la temporada 2021.

River vuelve a la carga por Diego Valoyes.

Con este panorama, y conociendo que los últimos refuerzos del equipo de Gallardo no superaron los 5 millones de dólares en gastos, la llegada de Valoyes no parece nada sencilla y tendrán que realizar una "ingeniería económica", como dejaron trascender algunos dirigentes. Otra de los rumores que circula es que el manager, Enzo Francescoli, tiene nombres "bajo siete llaves" y que estaría en negociaciones con otros atacantes bajo absoluto hermetismo, como sucedió con Álvarez Martínez, que se supo que llegó a ofertar 4 millones de la moneda estadounidense por el 50% del pase, pero las charlas con Sassuolo ya estaban casi cerradas.

El que se refirió a la posible marcha del jugador del seleccionado colombiano fue Girotti, quien no dudó en dar su pensamiento sobre lo que significa jugar en River en diálogo con TyC Sports: "No hablé con Diego, no me preguntó nada. Hasta que no se haga hay muchas especulaciones. A mí también me pasó. Si se le llega dar, sería un pase muy importante para él, estaría yendo al club más grande del país. En ese caso le daré algunos consejos de cómo es River y que lo disfrute mucho".

La historia de Valoyes con Talleres de Córdoba

El colombiano llegó al conjunto cordobés en 2018 proveniente de La Equidad, a préstamo y con opción de compra. Dos años más tarde, en agosto de 2020, la "T" compró el 80% de su pase por el buen rendimiento que demostró en cancha. En el "Matador", el atacante de 25 años disputó 93 partidos, marcó 17 goles y brindó 12 asistencias.