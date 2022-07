River le ganó a Gimnasia y volvió a sonreír en el Monumental

El conjunto que dirige Marcelo Gallardo derrotó por 1-0 a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Más Monumental. Se trata de un partido que correspondió a la novena fecha del torneo de la Liga Profesional y le puso fin a la mala racha de resultados. El gol lo metió Lucas Beltrán en el primer tiempo luego de aprovechar un error defensivo.

El elenco que dirige Marcelo Gallardo volvió a mostrar un River como hace varias semanas no demostraba. Con un Rodrigo Aliendro espectacular, el equipo de Núñez no pasó sobresaltos ante Gimnasia que no logró incomodar a Franco Armani en ningún momento. Incluso, hasta River, se dio el lujo de poder meter a sus nuevas figuras.

La novedad de la jornada fueron los debuts en River de los flamantes refuerzos Pablo Solari, que entró a los 16 minutos de la segunda parte, y Miguel Borja, que hizo lo propio a los 27. De esta forma, el conjunto que dirige Marcelo Gallardo quedó -muy- lejos de la punta pero con buenas sensaciones para los próximos encuentros. En la seguidilla de partidos que le toca a River Plate aparecen: Aldosivi, Sarmiento, Independiente y Newell´s que perdió esta misma tarde ante Rosario Central en el clásico.

El resumen del partido