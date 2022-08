River vs Boca: quién ganó el primer Superclásico del fútbol argentino

Un 24 de agosto se desarrolló el primer Superclásico de la historia. Enterate todos los detalles de aquel partido que marcó el principio de una rivalidad histórica.

Un 24 de agosto de 1913 se llevó a cabo el primer Superclásico oficial de la historia entre River Plate y Boca Juniors. Ambos clubes se enfrentaron en un partido que marcó un antes y un después en el fútbol argentino en plena época del amateurismo. Enterate cómo terminó el cruce entre los dos más grandes, las formaciones, las particularidades de dicho icónico encuentro y cómo está el historial 108 años después de aquel hecho.

Casualmente, no se jugó ni en Núñez ni en La Boca, sino que se desarrolló en el estadio de otro equipo importante. La cancha de Racing, en aquel entonces ubicada en Barracas, fue el escenario de este cotejo en el que el "Millonario" y el "Xeneize" (que todavía no tenían estos apodos) se midieron por los puntos. Hasta las camisetas eran diferentes, ya que la "Banda" no estaba en River y la casaca "Azul y Oro" sólo tenía el primer color de estos.

Si bien el encuentro comenzaría a las 14:30, un imprevisto retrasó la hora del inicio para las 15:15. El árbitro Armando Bergalli no se presentó y Patricio Mc Carthy ocupó su lugar para impartir justicia entre ambos equipos. Si bien Boca comenzó mejor, estuvo lejos de capitalizar las buenas chances que tuvo en ataque y su rival fue todo lo contrario. Con solo 23 minutos de juego, River se puso en ventaja con un tanto de Cándido García, quien marcó el primer gol oficial en un Superclásico.

Para colmo, en el complemento, Antonio Ameal Pereyra aumentó la ventaja y complicó al "Xeneize" que no encontró respuesta en los minutos siguientes. Sin embargo, y a pesar de la expulsión de Garibaldi, Boca fue al frente con garra y corazón para llegar al descuento. Pedro Calomino tiró un centro perfecto que Marcos Mayer conectó y puso el 2 a 1. Sobre el final, el propio Pereyra se fue expulsado y minutos después los futbolistas de ambos equipos terminaron a las piñas. No fue lo único que sucedió, ya que un grupo de hinchas del "Millonario" prendió fuego una bandera del rival.

Las formaciones de River y Boca en el primer Superclásico oficial

River Plate: Isola; Chiappe y Calneggia; Simmons, García y Perussi; Galeano, Ameal, Thompson, Roldán y Fraga.

Boca Juniors: Virtú Bidone; Garibaldi y Lamelas; Valentini, Vergara y Elena; Calomino, Romano, Mayer, Taggino y Abbatangelo.

Las curiosidades del primer Superclásico oficial que jugaron River y Boca

Cómo salieron River y Boca en los partidos previos al primer Superclásico oficial que jugaron

Antes de verse las caras por primera vez, de manera oficial, River y Boca disputaron tan sólo dos encuentros amistosos. El primer terminó en victoria, por 2-1, de "El Xeneize" y tuvo lugar en 1908; mientras que el segundo, llevado a cabo en 1912, fue empate por 1-1.

El primer Superclásico no fue transmitido por radio o televisión

El primer Superclásico oficial del fútbol argentino no contó con las tradicionales transmisiones de radio y televisión, ya que en aquel entonces no existían. Por lo tanto, fueron los diarios los encargados de publicar y dar a conocer la crónica del encuentro que jugaron River y Boca.

El historial entre ambos

El "Millonario" y el "Xeneize" se enfrentaron 256 veces. Boca se impuso en 90 ocasiones y su rival en 84, mientras que empataron 84 veces. El último encuentro que disputaron se llevó a cabo en el Estadio Monumental, por la Copa de la Liga Profesional en 2022, en donde el visitante ganó 1 a 0 con gol de Sebastián Villa.