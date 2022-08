River hoy: un grande de Brasil ofertó por Nicolás De la Cruz y Marcelo Gallardo sufre

A falta de 6 meses para que finalice su contrato con el "Millonario", el jugador tiene la opción de irse en este mercado de pases.

El mercado de pases europeo aún no cerró y la consecuencia para River Plate podría ser la salida de una de las figuras del equipo conducido por Marcelo Gallardo. Según indicaron periodistas especializados en el equipo de Núñez, la dirigencia recibió una oferta por Nicolás De la Cruz de un equipo grande de Brasil y se inició una negociación para definir su futuro.

El club en cuestión es Atlético Mineiro que, a través del representante del uruguayo, acercó una oferta de 7 millones de dólares para llevárselo cuanto antes. El equipo dirigido por Cuca, que suplantó en el cargo al argentino Antonio Mohamed, tiene intenciones de comprar al jugador del seleccionado "Charrúa" para sumarlo a los argentinos Cristian Pavón, Matías Zaracho e Ignacio González y pelear por la actual edición de la Copa Libertadores, en la que se encuentra disputando los cuartos de final contra Flamengo, otra de los poderosas escuadras de Brasil.

A pesar de la interesante oferta, los directivos del "Milonario" la rechazaron y aclararon que solo dejarán ir al volante ofensivo por la suma de 12 millones de la moneda estadounidense, monto al que los brasileños no se muestran tan optimistas. Si bien al mediocampista de 25 años se le vence el contrato con River en diciembre de 2022, había declarado hace unas semanas que marcharse con el pase en su poder no será una opción: "Nunca me iría libre de River. Estoy muy agradecido a River y a Liverpool. Ya estamos hablando para extender el vínculo y mi representante está de acuerdo para que así sea".

Otra de las cuestiones a tener en cuenta es que el "Millo" no posee el 100% de la ficha del oriundo de Montevideo, ya que el 70% de los derechos económicos pertenecen a Liverpool de Uruguay. Aunque también ambas instituciones saben que, en caso de llegar una oferta, el club argentino recibiría una mayor suma de ingresos por contar con los derechos federativos.

Además del interés del equipo "Galo", en Núñez ya saben que desde Europa también vienen siguiendo de cerca sus pasos. Si los sondeos que existen por él desde España y Turquía no se cristalizan en una oferta concreta, entre los dirigentes y Francisco "Paco" Casal, agente del jugador, hay conversaciones avanzadas para extender el vínculo del hermano de Carlos Sánchez al menos hasta diciembre de 2023. Con este panorama, restará saber si el club de Belo Horizonte seguirá insistiendo por De la Cruz y eleva la primera oferta que fue rechazada.