River: estuvo a punto de llegar a Boca y puede ser refuerzo de última hora para Gallardo

Tras la llegada de Borja, el "Millonario" intentará cerrar otro fichaje en la última jornada del mercado de pases.

River ya cuenta con el delantero colombiano Miguel Borja como refuerzo, luego de que se realizó las pruebas médicas y se probó la camiseta de "La Banda". Sin embargo, en las últimas horas comenzó a sonar el nombre de otro goleador, que hasta hace poco estuvo en la mira de Boca.

Marcelo Gallardo busca como mejorar al "Millonario" en medio de un presente irregular y ante las salidas de Julián Álvarez y Enzo Fernández al fútbol europeo. Con la intensidad que lo caracteriza, el "Muñeco" no quiere perder terreno en el fútbol argentino y por eso, en el mismo día que se concretó el fichaje de Borja, se comenzó a hablar de la llegada del también delantero Gabriel Ávalos.

El atacante de Argentinos Juniors estuvo cerca de pasar a Boca en el mercado de pases del pasado verano, pero esta vez podría terminar en la vereda de enfrente. Es por eso que se espera que en las próximas horas, River inicie las gestiones formales para negociar el traspaso de Ávalos, que tiene contrato hasta 2023 en el "Bicho". Las primeras informaciones señalan que en La Paternal pretenden una suma cercana a los 2,5 millones de dólares por el pase, aunque a la oferta se podría sumar Brian Romero para bajar o eliminar el monto.

"Por ahora se está hablando mucho, hay cosas muy buenas, pero no hay nada concreto. Ahora estoy mentalizado en Argentinos, pero si viene algo importante lo voy a estar analizando", había indicado el delantero paraguayo hace algunas semanas, cuando le preguntaron sobre un posible cambio de aires. Si bien no tiene mucho rodaje con Gabriel Milito en Argentinos, Ávalos fue claro sobre su futuro: "Hay tiempo hasta agosto, pero no se puede esperar mucho. Para salir de Argentinos tendría que llegar algo muy bueno".

Malas noticias en River: Enzo Pérez, desgarrado

El emblema de River Enzo Pérez será baja en el conjunto de Marcelo Gallardo durante varios partidos, luego de confirmarse que sufrió un desgarro en el isquitibial de su pierna derecha.

Pérez jugó los 90 minutos en la derrota del "Millo" frente a Godoy Cruz por 2 a 0 y terminó con una molestia muscular, que terminó por convertirse en un desgarro. Luego de someterse a los exámenes correspondientes, el Cuerpo Médico del club diagnosticó que el mediocampista se perderá al menos tres semanas de actividad. Por lo tanto, el exjugador de la Selección Argentina no estará en condiciones para enfrentar a Barracas central el próximo miércoles en San Luis por la Copa Argentina, ni para los próximos cuatro partidos de la Liga Profesional (Vélez, Gimnasia y Esgrima La Plata, Aldosivi y Sarminento de Junín).