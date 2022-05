Riquelme llenó de elogios a Sebastián Villa: "Estamos muy contentos de tenerlo en el club"

El actual vicepresidente de Boca habló sobre el delantero y aseguró que es el mejor jugador del fútbol argentino. Pero también añadió: "Lo que pasa fuera de la cancha es otro tema".

El vicepresidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, lanzó varios elogios a sus jugadores. Entre ellos, el ex enganche xeneize y actual dirigente, habló sobre Sebastián Villa, uno de los mejores jugadores del club, pero que la semana pasada fue denunciado por violación e intento de homicidio. "Nosotros estamos muy contentos de tenerlo en el club", dijo.

En una entrevista con ESPN, Riquelme habló sobre el delantero y sostuvo que con Sebastián Villa no hay "más de palabras de agradecimiento. Lleva dos años y medio y nunca se tiró en la camilla. No ha dejado de entrenar un solo día". Si bien los periodistas en la mesa no repreguntaron sobre la situación judicial que actualmente vive el delantero colombiano, el dirigente xeneize agregó: "La verdad que, como profesional, con ese chico nos tenemos que sacar el sombrero. Después lo que pasa fuera de la cancha es otro tema". Además, agregó: "Es el mejor jugador del fútbol argentino".

Por otro lado, Riquelme también sostuvo que Villa "es una maravilla tener a un jugador de fútbol que no te falta a un solo entrenamiento. Es un atleta. Nos esta ayudando mucho, su crecimiento depende solo de él. Nosotros estamos muy contentos de tenerlo en el club".

El "10" de Boca volvió a hablar con ESPN después del largo ida y vuelta que tuvo con ese canal a raiz de las críticas que, desde ese piso, se lanzaron al equipo de Sebastián Battaglia. Más allá de esta situación, el equipo que dirige Sebastián Battaglia llegó a una nueva final tras vencer por penales a Racing. Ahora, Boca Juniors tiene que jugar el próximo domingo -o sábado- contra Tigre. En este punto, además, añadió que tiene ganas de volver a jugar al fútbol: "Me dan ganas de volver a jugar de pantalón corto. hace mucho que no escuchaba al hincha cantar tanto como en Lanús".

Asimismo también respaldó a los jugadores y al arquero: "Cuando Agustín Rossi se lastimó venía de un gran partido vs River. Y va Javier García y en 3 partidos hizo una cosa maravillosa. Obliga a Rossi decirle 'si te lastimás, atajo yo, no te preocupes eh', tuvo que volver porque se lesiona García pero eso hace competir"