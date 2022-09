Ricardo Centurión lanzó un alarmante pedido de ayuda: "Me cansé de la vida, nadie me pregunta qué me pasa"

El jugador encendió las alarmas con una fuerte entrevista y expresó un pedido de ayuda al mundo del fútbol. "Nadie me pregunta que me pasa".

El exjugador de Boca, Ricardo Centurión, rompió el silencio después de varios meses sin hablar y reveló detalles de su actualidad tras la desvinculación de San Lorenzo. En una charla a corazón abierto, Centurión pidió que "alguien lo ayude" y contó el calvario que vive: "Nadie me pregunta que me pasa".

El jugador de 29 años se mostró muy vulnerable y repasó cómo es su actualidad después de haber pasado un muy mal momento tras haber sido desvinculado de San Lorenzo. En una entrevista con Radio La Red, Centurión contó: "Sé que hice muchas cosas mal, pero no puedo solucionar las cosas. Nadie me pregunta qué me pasa, no me miran a la cara". Además, reveló que quiere "revancha" porque necesita "cambiar y volver a jugar al fútbol".

Desde hace varios años, Ricardo Centurión tuvo conflictos en diferentes equipos en los que jugó y, por eso, fue marcado por dirigentes e hinchas como un jugador "conflictivo". En este punto, Centurión quedó a la deriva por sus repetidas indisciplinas y situaciones ocurridas con sus compañeros. Por otro lado, vale recordar que también estuvo involucrado en una causa de violencia de género que terminó diluyéndose. En 2020, por otro lado, falleció la que -en ese momento- era su novia Melody Pasini en un accidente de tránsito.

Las situaciones familiares y sus problemas en los clubes lo hicieron estar un poco corrido de las luces del fútbol de Primera División. Ahora, un par de meses después de quedar desvinculado del Ciclón, agregó: "Estoy solo y el momento es muy duro. Sigo viviendo en pandemia, sin contacto con nadie. Me cansé de la vida. Estuve con ataques de pánico, desparecido varios días”. Con respecto a su familia, agregó que ahora "no puede" mirar a los ojos a sus hija. En este sentido, también aseguró: "No creo que nadie. No creo ni en mi mismo. Hay veces que exploto y me da por salir y pegármela en la pera muchos días. Creo que puedo con todo y no es así, necesito ayuda”.

Con respecto a su actualidad y a posibles acercamientos de amigos, clubes y dirigentes, el delantero también reveló que no tiene contactos con casi nadie y no hay dirigentes que lo busquen para sus clubes. “Mi teléfono no suena. Nadie me llama. Me encuentro triste. Solo tengo a mi madre y a mi mujer. El resto se alejó de mi". En este sentido, ya metido en lo futbolístico, Centurión clamó por una oportunidad: "Tengo 29 años y necesito cambiar, volver al fútbol. En este punto también abrió una especie de autocrítica y añadió: "Siempre que me la pegaba iba a entrenar igual. Esto de faltar me agarró de grande, de pelotudo”. En este punto aseguró: “Hay entrenadores que me dieron la mano y yo les agarré el codo”.



El ex Centro de Asistencia al Suicida mantiene la atención llamando de forma gratuita al 135 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires o al 5275-1135 en el resto del país. Ante el peligro inminente, los especialistas también recomiendan comunicarse con el 107 desde Capital Federal, o contactarse con el SAME, así como también en otras localidades que cuenten con el Servicio. Desde el resto del país también pueden comunicarse con el 911. En este link se pueden encontrar los distintos hospitales del AMBA que cuentan con servicio de salud mental.