Racing: Roger Martínez preocupó a los hinchas antes de la vuelta contra Boca con un inesperado mensaje

Roger Martínez publicó un inesperado mensaje en sus redes y preocupó a los hinchas de Racing de cara a la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores contra Boca Juniors del próximo miércoles 30 de agosto.

Roger Martínez es un delantero colombiano que se desempeña en Racing Club en el fútbol argentino y lanzó un comunicado inesperado en sus redes sociales. En la previa del cruce de vuelta por los cuartos de final de la Copa Libertadores de América ante Boca Juniors, el futbolista está en duda por lesión y rompió el silencio. Por supuesto, su posteo preocupó a más de un hincha de la "Academia" que sueña con verlo en el mencionado cotejo.

La dolencia sufrida por el atacante en el bíceps femoral de su miembro inferior derecho se dio en el duelo definitorio de octavos del torneo contra Atlético Nacional de Medellín y se estimaban 21 días de recuperación. Fernando Gago todavía no sabe si contará con él contra el "Xeneize", pero sabe que puede ser una pieza clave para ganar la serie. El "Tanque" se anticipó a cualquier pronóstico y dejó un enigmático mensaje para los fanáticos del conjunto de Avellaneda.

"En manos de Dios", escribió Martínez en una reciente historia publicada en su cuenta de Instagram, en la que compartió el posteo de Racing tras el empate sin goles en la Bombonera. Desde las redes de la "Academia" subieron una imagen del equipo reunido en el verde césped con la leyenda: "Vamos por el objetivo". Es que los de "Pintita" sueñan con cortar la racha y ganar la segunda Copa Libertadores de su historia -la primera fue en 1967-.

La realidad es que, según el tiempo estipulado para su rehabilitación, el delantero llegaría "con lo justo" para enfrentar a Boca en la vuelta de los cuartos, pero Gago no pierde las esperanzas. En caso de no estar presente, Maximiliano Romero sería el principal reemplazante, más allá de que no tuvo una buena noche en el cruce contra el "Xeneize". Igualmente, el cuerpo técnico esperará al atacante colombiano que lleva 1 gol en 2 partidos desde su regreso al club de Avellaneda, que se suman a los 8 que marcó en sus dos etapas anteriores.

La historia publicada por Roger Martínez en su cuenta de Instagram.

Juanfer Quintero picanteó a Boca para la revancha con Racing

Juan Fernando Quintero "picanteó" a Boca en la previa a la revancha frente a Racing, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2023. El volante ofensivo colombiano de 30 años ingresó a los 63 minutos por Gabriel Hauche en la Bombonera, en el partido que terminó 0-0 en la ida. Si bien tuvo algunas intervenciones positivas, no consiguió desnivelar en el resultado y se perfila para ser suplente otra vez en el Cilindro.

Con respecto al probable desarrollo del juego en la revancha, Quintero manifestó que "todos los partidos son especiales, independientemente de todo" y profundizó: "Ahora tenemos que estar enfocados en los próximos 90 minutos, que es donde se va a definir la serie". Por último, insinuó que la "Academia" cambiará la postura defensiva que adoptó en la Bombonera: "Creo que tendremos la semana para trabajarlo y prepararlo. Es un partido de Copa donde tenemos que, en nuestra casa, colocar las condiciones y en Avellaneda vamos a marcar la diferencia".