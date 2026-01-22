¿Quiénes son los máximos ídolos de San Lorenzo en la historia?

El Pipi Romagnoli, José Sanfilippo y el Gringo Scotta, tres ídolos que no pueden faltar.

Hablar de San Lorenzo es referirse a uno de los clubes más grandes que tiene el fúbol argentino. Una institución que a lo largo de las décadas ha ganado en la mayoría de ellas al menos un título. Que nace de la idea del sacerdote Lorenzo Massa de sacar a un grupo de chicos que quería jugar al fútbol de la calle y que siempre mantuvo un arraigo muy especial con su identidad, por su lucha permanente por volver a Boedo, su barrio de pertenencia.

Equipos como los "Matadores" y los "Carasucias" quedaron grabados en la memoria de los cuervos, pero también en el resto de los amantes de la pelota. Algunos jugadores y entrenadores supieron ganarse el amor eterno de la hinchada. Hombres que colocaron al conjunto azulgrana entre los cinco clubes con más títulos de Argentina, como el cuarto con más ligas en la era profesional y como el tercero que sumó más puntos. Un repaso de algunos de estos nombres.

Cuáles son los máximos ídolos de San Lorenzo

José Sanfilippo

El "Nene" es el máximo goleador de la historia del club, con 207 goles en 265 partidos. Debutó en 1953 y jugó en el club hasta 1962, con un breve regreso en 1972. Surgió de las inferiores de la institución y supo ganar con el cuadro de Boedo el campeonato de Primera División de 1959, el Metropolitano de 1972 y el Nacional de ese mismo año. Sus cifras en los clásicos son demoledoras: a Huracán le convirtió 16 veces; a Boca, 14, y a River, 12.

José Sanfilippo, un ídolo eterno.

Leandro "Pipi" Romagnoli

El jugador más ganador de la era profesional con el Ciclón. Consiguió el Clausura 2001, la Copa Mercosur 2001, la Copa Sudamericana 2002, el torneo Inicial 2013, la Copa Libertadores 2014 y la Supercopa Argentina 2015. Un enganche de los que ya no hay, con mucha gambeta y picardía. Fue clave en las primeras conquistas del club en este siglo y cuando volvió, aportó su experiencia para primero salvar al equipo del descenso en 2012 y luego para vivir el último ciclo exitoso que tuvo la institución. Un ídolo indiscutido.

El Pipi Romagnoli, el más ganador.

Roberto "La Oveja" Telch

Un jugador fundamental para una era muy buena del club e ídolo eterno de su gente. Alma máter de los Carasucias primero y de los Matadores después, la Oveja jugaba parado delante de la línea de cuatro defensores. El equilibrio que necesitaban los equipos para las grandes delanteras que tuvo el Ciclón entre los sesenta y setenta. Jugó entre 1962 y 1975 en San Lorenzo, con el que ganó el Metropolitano 1968 y 1972, y el Nacional 1972 y 1974.

La Oveja Telch, referente histórico.

Héctor Scotta

Convirtió 140 anotaciones en 226 partidos en el Ciclón, donde consiguió el record de mayor cantidad de goles en una termporada, con 60 goles en solo 57 encuentros. Pieza fundamental en los equipos campeones del Metropolitano 1972, el Nacional 1972 y el de 1974. Un jugador amado por el público cuervo, con actuaciones muy destacadas con la de un hat trick a Boca en un 5 a 3 que le permitió en 1975 alcanzar su record de conversiones, hasta hoy inalcanzable.

Héctor "Bambino" Veira

Debutó en 1963 con jugador de San Lorenzo y formó parte de dos equipos históricos que tuvo el club, como los "Carasucias" y los "Matadores". Obtuvo el campeonato Metropolitano 1968, el primero de la era profesional que un club ganaba de manera invicta. Luego lograría como entrenador darle el Clausura 1995, que cortó con una sequía de 21 años sin títulos, la más larga que tuvo la institución hasta el día de hoy.

El Bambino llevado en andas tras salir campeón con San Lorenzo tras 21 años y amargar el campeonato de Gimnasia de La Plata.

Alberto "Beto" Acosta

Jugó 276 partidos con el Ciclón y convirtió 123 goles. Tuvo tres pasos por el club, en los que consiguió en el último dos campeonatos internacionales: la Copa Mercosur 2001 y la Copa Sudamericana 2002. Sexto goleador histórico de la historia del club y un nombre muy presente en la institución de Boedo.

Narciso Horacio Doval

Desfachatez, picardía, gambeta y el potrero en la sangre. Brilló en uno de los equipos más recordados: los "Carasucias". Y aunque nunca salió campeón con San Lorenzo, su juego se ganó por siempre un lugar en la marquesina de los ídolos. Fue llamado por algunos el "Pelé blanco".

Walter Perazzo

Formó parte del famoso equipo de "Los Camboyanos", un equipo que frente a una grave crisis institucional dio la cara por el club. Se convirtió en ídolo del Ciclón por su capacidad goleadora (77 goles marcados en 240 partidos disputados en total) donde estuvo hasta 1988.

Walter Perazzo, uno de los grandes goleadores que tuvo el Ciclón.

Victorio "El Manco" Casa

Pieza importante de Los Carasucias, por desgracia quedó en la historia como Manco, ya que en el verano del 64 fue alcanzado por una ráfaga de ametralladora en la puerta de la ESMA, arrancándole un brazo. Fue el gambeteador perfecto, siempre dispuesto a enloquecer rivales desairándolos de ida y de vuelta. Esa actitud fue la que le permitió volver a jugar luego del accidente.

El Manco Casa, víctima de una ráfaga de ametralladora que lo dejó sin un brazo, fue un crack de San Lorenzo.

René Pontoni

Un delantero elegante y goleador. Fue un crack que marcó una etapa en el fútbol argentino. En 1945 fue el pase del año al dejar Newell’s para sumarse a Boedo, donde formó el indeleble terceto con Farro y Martino, salió campeón del torneo de Primera División en 1946 y se convirtió por siempre en el ídolo del Papa Francisco.

Rodolfo "El Lobo" Fisher

Velocidad, potencia, personalidad y buen olfato goleador, además de la entrañable bicicleta que todos los rivales conocían pero ninguno podía frenar. "El Lobo" convirtió, ya en tiempo suplementario contra Estudiantes, el tanto que significó el título de 1968 y que le dio el Metropolitano de forma invicta con los "Matadores".