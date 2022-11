Qué es el menottismo, la escuela que llevó a la Selección Argentina al título en 1978

Qué es el menottismo, la escuela de fútbol que llevó a la Selección Argentina a ser campeona en el Mundial de 1978 como local. Quién es César Luis Menotti.

El menottismo es una de las grandes escuelas históricas del fútbol argentino, que tuvo su punto cúlmine con el título de la Selección Argentina en el Mundial de 1978. César Luis Menotti es uno de los dos entrenadores que consiguió llevar al conjunto nacional a la gloria máxima en la historia.

Referente de Rosario Central, el exjugador paradójicamente comenzó su carrera como técnico en Newell´s en 1970. Luego de apenas 9 partidos dirigidos allí, llegó el salto a Huracán en 1971, que significó una bisagra para su carrera hasta 1974. También fue campeón en la Copa del Mundo 1979 con el Seleccionado sub 20 en Japón.

Gracias al gran rendimiento de su equipo en "El Globo", con el título de 1973 incluido con uno de los mejores cuadros de todos los tiempos, "El Flaco" se hizo cargo de la Selección Argentina luego del fracaso nacional en el Mundial 1974. El DT es señalado como el gran responsable de haber llevado al Seleccionado a ser una de las potencias a nivel global, ya que hasta su arribo muchos jugadores no querían ir a los entrenamientos con esa camiseta por diversos motivos: la incomodidad que les generaba el calendario; los largos viajes para las giras, los torneos y los amistosos; y la falta de presigio en el plano internacional.

Qué es el menottismo, una de las escuelas del fútbol argentino

No obstante, poco a poco Menotti consiguió convencer a los futbolistas de que valía la pena estar en la Selección. Con equipos conformados por los mejores de cada provincia más los que estaban en los conjuntos de Buenos Aires, logró instaurar un estilo único con su sello, caracterizado por las pequeñas sociedades, la circulación permanente de la pelota, la búsqueda constante del arco rival, la salida "limpia" desde el fondo, la no especulación y la forma innegociable más allá del rival, de las circunstancias y de la trascendencia de los partidos.

Para esta corriente con muchos adeptos a lo largo y a lo ancho del país, el resultado es lo más importante, pero no es lo único. Las formas también cuentan y no están en discusión. "La nuestra" tiene que ver con imponerse desde la posición, triangular y dar todos los pases que sean necesarios hasta encontrar cómo vulnerar al adversario, independientemente del esquema que utilice el oponente. Se suele vincular al menottismo con la elegancia, la belleza y el juego vistoso, por encima del "ganar como sea y a cualquier precio". En este caso, el fin no justifica los medios.

Si bien el dibujo táctico predominante del menottismo es el 4-3-3, con el correr de los años se ha ido adaptando a diferentes modelos, aunque la premisa es siempre la misma y se mantiene inalterable. El 4-2-3-1 también lo representa, así como todos los sistemas que implementen los cuatro defensores.

Qué tiene que tener un equipo menottista

El arquero, buen juego con los pies.

Los laterales tienen que proyectarse permanentemente al ataque.

Los centrales deben ser veloces y saber jugar "mano a mano" con los delanteros rivales para cubrir grandes espacios en poco tiempo.

para cubrir grandes espacios en poco tiempo. Los mediocampistas interiores deben tener buen pie y un gran primer pase , por sobre el estilo más aguerrido que proponen otras escuelas.

, por sobre el estilo más aguerrido que proponen otras escuelas. Los extremos, con diagonales y movilidad permanente para asociarse con los volantes.

para asociarse con los volantes. El centroatacante, una fija en el área para rematar, sin tanto juego interior.

Algunos entrenadores vinculados con el menottismo

José Pekerman.

Josep "Pep" Guardiola.

Alfio "El Coco" Basile.

Eduardo "El Chacho" Coudet.

Néstor "Pipo" Gorosito.

Ángel Cappa.

Fernando Gago.

Menotti, campeón del mundo en Argentina 1978, hoy es Director de Selecciones Nacionales.

Los números de Menotti como DT

El rosarino dirigió a Newell´s, Huracán, la Selección Argentina, Barcelona, Boca, Atlético de Madrid, River, Peñarol, Independiente, Sampdoria, Rosario Central, Puebla y Tecos. A nivel clubes en la Primera División, "El Flaco" dirigió en total 577 partidos con 244 victorias, 151 empates, 182 derrotas, 5 títulos y una efectividad del 51%.