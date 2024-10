Qué equipos del fútbol argentino se salvarán del descenso tras la Asamblea de AFA

Qué equipos se salvarán del descenso tras la Asamblea de AFA.

A través de la Asamblea General Ordinaria de este jueves 17 de octubre en el Predio Lionel Andrés Messi de la Asociación del Fútbol Argentino, los descensos en la Liga Profesional quedaron completamente anulados. De esta manera, varios clubes que forman parte de la Primera División se "salvaron" y no jugarán la próxima temporada en la segunda categoría. Sin dudas, muchos festejan esta medida que los beneficia de cara al 2025.

De la mano de Claudio "Chiqui" Tapia, al menos dos equipos no descenderán tal como estaba estipulado. Hasta el momento, Independiente Rivadavia de Mendoza era el más complicado por el promedio, pero Tigre atravesaba una situación similar por los puntos en la tabla general. Sin embargo, no fueron los únicos que respiraron una vez que se aprobó el punto de la Orden del Día.

Con la "Lepra" y el "Matador" más tranquilos, quienes también se salvaron pero tendrán que mirar de reojo los promedios son varios. En el caso de la general dependerá plenamente de lo que será el próximo campeonato que comenzará en 2025, pero lo cierto es que tanto Sarmiento de Junín como Central Córdoba de Santiago del Estero, San Lorenzo, Banfield, Atlético Tucumán, Deportivo Riestra, Rosario Central y Barracas Central son algunos de los que ya no corren riesgo. Más arriba y no tan separados en unidades quedaron Platense, Gimnasia y Esgrima La Plata y Belgrano de Córdoba. En cuanto a los promedios, quedarán comprometidos para el torneo los dos que asciendan de la Primera Nacional -uno por final entre campeones de zona y otro por Reducido- y algunos de los clubes mencionados que no la tendrán fácil para mantenerse en la Liga Profesional el año próximo.

Los cambios que se confirmaron en la Asamblea de AFA

Sin descensos

Uno de los temas principales y candentes de la Asamblea es que se hará oficial que no habrá descensos la actual temporada de la Liga Profesional de Fútbol a la Primera Nacional. A pesar de las polémicas que trajo entre los protagonistas, los dirigentes tomaron la medida cuando restan diez fechas para la finalización del torneo, por lo que los equipos más apremiados con bajar de categoría ya no jugarán con la soga al cuello.

Ampliación a 30 equipos

Además, con esta resolución, la primera división del fútbol argentino contará, a partir del 2025, con la participación de 30 equipos. Un club saldrá de un campeón de una final entre los dos mejores de cada zona de la Primera Nacional, mientras que el restante será quien gane el Reducido.

Un mandato más para los integrantes del Comité Ejecutivo

Modificación en el artículo 35 del estatuto, que permitirá que los miembros del Comité Ejecutivo puedan tener cinco mandatos de forma consecutiva, es decir, uno más que en la actualidad, que sólo admite cuatro.

La AFA cambia de domicilio: de la Ciudad a la Provincia de Buenos Aires

Una reforma sustancial será que el domicilio social de la AFA se mudará de Viamonte 1366 en la Capital Federal al predio de Ezeiza. Como se encuentra en la Provincia de Buenos Aires, esta determinación hará que la IGJ no pueda intervenir, debido a que solo tiene injerencia en asociaciones civiles que se encuentran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La reelección de Tapia

Por último, se confirmará la reelección de "Chiqui" Tapia como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, lo que generará su tercer ciclo al frente de la AFA y con el apoyo de la gran mayoría de los clubes, no sólo de Buenos Aires, sino también de casi todo el interior del país. El sanjuanino ocupa este cargo desde marzo del 2017.