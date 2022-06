Problemas en San Lorenzo: dos jugadores intimaron al club por deudas millonarias

El total de la suma ronda los dos millones de dólares y se suma a lo adeudado a los hermanos Ángel y Óscar Romero.

La paz en San Lorenzo parece que nunca llega. Luego de obtener su primera victoria el pasado martes 21 de junio en Santiago del Estero frente a Central Córdoba por la Liga Profesional, el equipo conducido por Ruben Darío Insúa consiguió un poco de aire en medio de los problemas institucionales y en la búsqueda de sumar puntos para alejarse de la zona del descenso. Pero en la mañana de este miércoles se supo que tanto Alejandro Donatti y Gino Peruzzi, quienes quedarán libres a fines de mes, inhibieron al club ante Futbolistas Argentinos Agremiados por una deuda de 2 millónes de dólares y corre riesgos de no poder incorporar jugadores si no resuelve el conflicto.

La situación de Donatti parece insólita y difícil de entender, ya que no participa de un partido oficial con el "Cuervo" desde la derrota por Copa Argentina ante Racing de Córdoba en abril, no se entrena desde hace varios meses y quedará con el pase en su poder a partir del 30 de junio. El santafesino exige una deuda de más de un millón de dólares y lo curioso es que parte del contrato del defensor fue un arreglo particular con Marcelo Tinelli, cuando el expresidente estaba en funciones. Desde la dirigencia del equipo de Boedo manifiestan que solamente se le adeudan primas y que, lo que había acordado con el presentador televisivo, debe solucionarlo de manera privada con él. Además, también se distanciaron alegando que Racing debe pagarle 500 mil dólares, suma que forma parte de lo que reclama el ex-Rosario Central.

Alejandro Donatti pide más de un millón de dólares de deuda

En el caso de Peruzzi, por su parte, la trama no es tan compleja pero el marcador lateral también reclamó ante Agremiados. Según el exdefensor de Boca Juniors, el "Ciclón" le debe 500 mil dólares desde hace varios meses y, como no le cancelaron la deuda, decidió intimar al club. Cabe recalcar que, a diferencia de Donatti, el jugador surgido de Vélez Sarsfield sigue presentándose a entrenar todas las semanas a pesar de que en julio será jugador libre y podrá elegir su destino.

Gino Peruzzi exige 500 mil dólares de deuda.

En caso de no abonar los montos exigidos por los jugadores, San Lorenzo puede meterse en problemas serios para sumar refuerzos e, incluso, recibir sanciones por parte de a la Asociación del Fútbol Argentino. Hace pocos días se había confirmado la llegada a Boedo del volante Gonzalo Maroni, proveniente del "Xeneize" en condición de préstamo y sin opción de compra. El entrenador, Insúa, cada vez que tiene la oportunidad deja en claro que necesita caras nuevas para fortalecer un plantel diezmado, pedido que puede llegar a complicarse si no cancelan las deudas.