Pretemporada 2026 de Independiente: posibles amistosos y altas y bajas del mercado

Independiente se prepara para afrontar un año clave en 2026. El Rojo iniciará trabajos en enero bajo la conducción de Gustavo Quinteros con el objetivo de volver a pelear por los primeros puestos del fútbol argentino. La pretemporada incluirá amistosos internacionales en Uruguay mientras el mercado de pases presenta nombres de jerarquía para reforzar el plantel.

Cuándo arranca la pretemporada de Independiente

El plantel del club de Avellaneda retornará a las prácticas el 3 de enero en el Centro de Alto Rendimiento de Villa Domínico. Los jugadores se realizarán estudios médicos ese mismo día para que el cuerpo técnico tenga información precisa sobre el estado físico de cada uno. Los entrenamientos se desarrollarán principalmente en doble turno durante los primeros días para realizar una puesta a punto física que permita afrontar el año en condiciones óptimas.

Cronograma de la pretemporada

3 de enero: Inicio de entrenamientos en Villa Domínico con estudios médicos

7 de enero: Viaje a Uruguay para segunda etapa de preparación

10 de enero: Primer amistoso vs Alianza Lima

13 de enero: Segundo amistoso (rival por confirmar)

16 de enero: Tercer amistoso (rival por confirmar)

17 de enero: Regreso a Argentina

Los amistosos de Independiente en Uruguay

La pretemporada continuará en territorio uruguayo a partir del 7 de enero. El equipo viajará al país vecino donde permanecerá hasta el 17 del mismo mes disputando tres amistosos internacionales dentro de la Serie Río de La Plata. El plantel utilizará el predio de entrenamiento de Peñarol y se hospedará en el Hotel Regency Park de Montevideo durante toda la estadía.

El primer amistoso confirmado será ante Alianza Lima el sábado 10 de enero. El conjunto peruano también realizará su preparación en Uruguay y será el rival inaugural del Rojo en esta serie de partidos. Los otros dos encuentros están programados para el martes 13 y el viernes 16 de enero pero aún no tienen rivales confirmados, aunque se barajan nombres como Peñarol, Cerro Porteño y Colo Colo.

Rivales confirmados y posibles

Confirmado: Alianza Lima (10 de enero)

Alianza Lima (10 de enero) Posibles: Peñarol, Cerro Porteño, Colo Colo

Altas y refuerzos que busca Independiente

El mercado de pases presenta varios movimientos en el horizonte para el plantel dirigido por Quinteros. La prioridad del técnico pasa por retener a figuras clave como Rodrigo Fernández Cedrés y Kevin Lomónaco, quienes ya expresaron su deseo de continuar. La situación de Federico Mancuello debe definirse sin garantías de continuidad por parte del cuerpo técnico.

Los principales apuntados

En cuanto a las posibles altas, el nombre que más suena es Lucas Robertone. El volante de 28 años milita en Almería de España y es el apuntado para reforzar el mediocampo ante una eventual salida de Felipe Loyola al exterior. Sin embargo, la negociación no resulta sencilla: el club español pide 3 millones de dólares por el pase y Robertone también interesa en Vélez y Racing.

Para la zona de ataque se analizan dos nombres: Nicolás Ibáñez de Tigres de México y Alexis Cuello de San Lorenzo. Quinteros busca un delantero que compita con Gabriel Ávalos en el puesto de centrodelantero. El regreso de Javier Ruiz desde Barracas Central ya está confirmado tras utilizar la cláusula de repesca, lo que suma una alternativa más para el ataque.

Posibles refuerzos

Lucas Robertone (Defensor, Almería de España) - Principal apuntado

Vicente Pizarro (Defensor, Colo Colo) - Negociación compleja

Nicolás Ibáñez (Delantero, Tigres de México)

Alexis Cuello (Delantero, San Lorenzo)

Bajas y jugadores que regresan de préstamo

Las posibles bajas incluyen varios jugadores que vuelven de préstamos y cuyo futuro será definido en los próximos días. Kevin López regresa de Atlético Tucumán mientras que varios futbolistas prestados retornan al club. La dirigencia deberá resolver estas situaciones antes del inicio del Torneo Apertura programado para el 24 de enero.

Posibles salidas

Felipe Loyola - Interés desde el exterior

Kevin Lomónaco - Grupo Pachuca reactiva gestiones para Real Oviedo o Club León.

Federico Mancuello - Futuro por definir

Jugadores que vuelven de préstamo

Javier Ruiz (Barracas Central)

Diego Segovia (Deportivo Maldonado)

Juan Fedorco (Puebla)

Rodrigo Márquez (Platense)

Joaquín Blázquez (Talleres)

Nicolás Freire (Pumas UNAM)

Mateo Barcia (Boston River)

El Torneo Apertura 2026 tiene fecha de inicio estimada para el fin de semana del 24 y 25 de enero. Independiente contará con aproximadamente un mes de preparación entre el inicio de los entrenamientos y el primer partido oficial. El Rojo enfrentará el campeonato sin competencia internacional tras las sanciones recibidas en 2025 y luego de no haber clasificado en la tabla anual a ninguna de las dos competencias.