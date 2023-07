Partidos del fin de semana: el calendario del 7 al 9 de julio en el fútbol internacional

El domingo es un nuevo feriado, pero habrá varios partidos en el fútbol argentino. En este sentido, ahora se espera que haya algunos encuentros de diferentes deportes.

El primer feriado del segundo semestre en Argentina será el próximo 9 de julio. El fin de semana largo varias personas tienen ganas de irse y aprovechar ese día como un fin de semana más de turismo aunque, en realidad, no suma un día extra en el fin de semana. Sin embargo, el deporte no para en todo el mundo y en Argentina también habrá actividad, que no solo tiene que ver con lo que pasa en el fútbol nacional sino también en otros deportes como, por ejemplo, el tenis de Wimbledon.

En principio el fin de semana largo con fines turísticos fue decretado para el domingo 9 de julio y en este caso no habrá días puentes porque el día en cuestión es domingo. No obstante, hay varios partidos grandes que se llevarán adelante el próximo fin de semana y que incluirán, entre otras cosas, el posible final del campeonato y los partidos de una nueva fecha del torneo argentino. De esta forma, se espera que todos los días del próximo fin de semana habrá encuentros importantes entre todos los equipos del torneo nacional.

Calendario del próximo fin de semana: partidos del 7 al 9 de julio

Viernes 7 de julio

Primera división

19:00 Gimnasia (LP) vs Independiente

21:30 Central Cba (SdE) vs Newells

B Nacional:

12:10 Brown (A) vs Gimnasia (J)

15:00 Dep. Madryn vs Racing (C)

15:00 Agropecuario vs Estudiantes (RC)

15:00 Almagro vs All Boys

15:10 Temperley vs San Martin (T)

15:30 Atl Rafaela vs Riestra

15:30 Villa Dalmine vs Atlanta

15:30 San Telmo vs Nueva Chicago

16:00 Alvarado vs Patronato

16:30 Chaco For Ever vs Mitre (SdE)

17:30 San Martin (SJ) vs Dep. Morón.

Fórmula 1

08:20Práctica #1

12:00Práctica #2

Liga de Vóley

-15:20Serbia vs. Francia

-22:20Estados Unidos vs. Argentina

Tenis - Wimbledon

-Desde las 6 AM

Sábado 8 de julio

Fútbol Argentino

18:00 Estudiantes (LP) vs Racing Club

20:30 San Lorenzo vs River Plate

Domingo 9 de julio

15:30 Instituto vs Tigre

15:30 Platense vs Sarmiento (J)

18:00 Velez vs Godoy Cruz

20:30 Banfield vs Arsenal

20:30 Def y Justicia vs Lanús