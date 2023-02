Operaron a Caruso Lombardi de un tumor en la cabeza: "Fue bravo"

El entrenador contó que estuvo cerca de quedar ciego, pero que lo detectó a tiempo. En charla con El Destape, además, confirmó que evoluciona favorablemente.

El entrenador Ricardo Caruso Lombardi reveló una situación de salud que le tocó vivir hace muy poco. El director técnico tuvo que pasar por el quirófano para operarse un tumor en la cabeza que lo afectó desde hace varios meses y que, finalmente, tuvo que enfrentar cirugía. En ese sentido indicó que está "saliendo de a poco".

El entrenador de 61 años reveló que hace varios meses aparecieron algunas señales cuando trabajaba como entrenador, principalmente cuando le tocó dirigir a Belgrano de Córdoba. Caruso Lombardi, en charla con el medio El Ascenso x 3 indicó que cuando dirigía el equipo cordobés empezó a "a sentir un dolor justo arriba de la oreja. Me ponía hielo, pero no le daba mucha importancia". Después de un tiempo, el entrenador recordó una situación que le tocó vivir con su padre y por eso decidió acercarse a hacer estudios: "Como mi papá tuvo una aneurisma fui a hacerme un chequeo. Y tenía un tumor en la cabeza".

Luego, según relató, estuvo en varias hospitales, clínicas y, en la misma charla, contó: "O me operaba o me quedaba ciego". Tras varias horas de operación, finalmente salió bien y empezó a recuperarse y a comenzar una rehabilitación. En charla con El Destape, Lombardi contó que ahora "está bien, mucho mejor". Con respecto a lo que le tocó vivir, Lombardi está de buen ánimo: "Fue bravo, pero le metemos".

El día que Racing rechazó a Keylor Navas por Caruso Lombardi: "Lo vi muy chiquito"

Fue el propio director técnico de 60 años el que reveló los detalles en varias ocasiones en los medios de comunicación. Entrevistado en diferentes momentos por Racingmaníacos, TN (Todo Noticias) y por Marca de España, el DT recordó lo sucedido en 2010 y justificó su determinación con el concepto de que "en ese momento era medio pelo, ni se acercaba a lo que atajó en Real Madrid". “Me mandaron un video suyo desde Costa Rica... Lo vi muy chiquito (mide 1,85 m.) y en aquel momento era un arquero más", detalló el ex entrenador de San Lorenzo, Huracán y Newell´s, entre otros.

Sin embargo, a pesar de que el tiempo no le dio la razón, el entrenador aclaró: "¿Cómo me voy a arrepentir? Por video es muy difícil... Como no lo vi en persona, no me arriesgué a traerlo". Incluso, especificó que "si traía a un arquero costarricense, chiquito, y tenía algún error, imaginate lo que iban a decir de mí". "Si es difícil con los jugadores de campo, imaginate con un arquero”, completó quien dirigió a Racing entre 2008 y 2010, y lo salvó de la Promoción en un momento muy delicado del club.