Mastrángelo y la noche trágica en El Bosque: "Fue muy difícil"

El árbitro del encuentro entre Gimnasia y Boca detalló lo vivido en La Plata y cómo accionaron para ayudar a la gente.

El árbitro Hernán Mastrángelo, juez encargado de impartir justicia en el partido entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Boca Juniors que terminó en tragedia por el violento accionar policial, contó en primera persona lo vivido en El Bosque y manifestó no querer volver a pasar por semejante situación. Cabe recordar que un hincha del "Lobo" murió en las inmediaciones del estadio por "un paro cardiorespiratorio no traumático" según indicó la autopsia realizada este viernes.

En diálogo con IP Noticias, el reconocido árbitro dio detalles de cómo fue desarrollándose la trágica noche: "Lo primero que percibimos es un incidente en la platea, pero no entendíamos el motivo de las corridas. Uno de mis compañeros me dice que detenga el partido por ese problema. Cuando se va la pelota al lateral, freno el partido y este mismo compañero, me dice que no podía respirar. Ahí me acerco y veo que todos salen corriendo, con los ojos irritados". Y añadió: "Respiré ese aire y fue automático, es muy difícil explicar cómo es cuando respirás el gas lacrimógeno. Es horrible, les pedí que salgan de ese sector, porque se veía la nube blanca".

Asimismo, Mastrángelo explicó que hicieron cuanto la nube de gas lacrimógeno inundó el campo de juego. "Cuando tomé la decisión de irnos a resguardar en la zona de vestuarios fue porque veía que la situación estaba empeorando. En zona de vestuario teníamos comunicación con la cabina del VAR, que estaban en Ezeiza. Ellos con las pantallas, los televisores y las cámaras, nos iban informando lo que estaba sucediendo en el campo de juego. No teníamos contacto y cuando llegamos ahí tampoco teníamos señal en el celular, no entraban ni llamados ni mensajes", explicó.

Mastrángelo también se refirió a la trágica noche en El Bosque

Ante la consulta sobre lo vivido, el árbitro señaló: "Te puedo asegurar que es algo que yo no quiero volver a pasar, ninguno de los que estábamos ahí. La desesperación y la angustia de la gente... La zona de vestuarios estaba invadida por simpatizantes, que entraron desde el campo por el túnel. Eran todas familias, chicos llorando, llantos desgarradores". Y añadió: "Abrimos la puerta y empezamos a brindarles agua, todo lo que teníamos a disposición, tratamos de ayudar con lo poco que podíamos... Era una situación de mucha angustia y desesperación".

En diálogo con ESPN, Mastrángelo también se refirió a la trágica noche en El Bosque. "Fue una noche muy difícil, la más difícil desde que soy profesional. Tomamos decisiones rápidas para que la situación no fuese peor de lo que fue", manifestó. Además de destacar la desesperación y la angustia, por no poder respirar, sostuvo: "No se puede expresar con palabras, no nos dimos cuenta antes de empezar el partido de que ese humo blanco era gas lacrimógeno".