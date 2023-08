Massa habló de su relación con Riquelme y reveló un detalle inesperado

El candidato a presidente lanzó un comentario sobre el actual vicepresidente de Boca y reveló cómo era la relación entre Riquelme y Macri.

El mundo del fútbol también está ligado a la política y, desde ya, los candidatos a presidente también tienen ciertas cercanías con dirigentes futbolísticos. En este caso, Sergio Massa habló de la buena relación que tiene con el actual vicepresidente de Boca, Juan Román Riquelme, y aseguró que lo conoce desde "hace largo tiempo". También añadió que el exfubolista vive Boca "desde la pasión" y no como a "cosa del poder".

El Ministro de Economía aseguró, en una charla con el Método Rebord, que "construyó una relación cuerpo a cuerpo con Román porque siempre fue muy comprometido con su barrio y con su historia". En ese sentido aseguró que él "valoró mucho las cosas que se hicieron en su barrio, en el barrio en el que él nació".

En ese sentido, remarcó que desde ese momento -cuando era intendente- empezaron a construir una relación que fue mucho más allá de lo profesional "asado va y mate viene, empezamos a tener buena onda". En la misma charla contó que, una vez, Juan Román Riquelme lo llamó por teléfono después de una cena a altas horas de la noche y que se sumó a tomar mates. "El mito es este, un día en la madrugada me llama por teléfono, terminó una cena y voy. Ese día llegó y tipo cuatro y media, mi hija baja a agarrar un vaso de agua y me dice 'no tenían un horario más random para juntarse a tomar mate'".

En ese punto aseguró: "Le tengo mucho respeto a Román porque nunca dejó de ser quien es. Para muchos es el goleador, el ídolo pero para la gente del barrio sigue siendo Román de Torcuato. Y construimos una relación muy linda más allá de su laburo. Un día me acuerdo que llegó a las dos de la tarde y se quedó hasta las 9 de la noche tomando mate en casa".

En ese sentido aseguró que la pasión de Riquelme por Boca no es "una cosa de poder. Lo vive como una cosa de pasión, él quiere mucho a Boca y cuando te describe el paso de Macri por ahí, las anécdotas te lo describen como a un tipo de barrio frente a un poderoso".