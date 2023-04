Martino reveló el verdadero motivo por el cual rechazó a Boca tras reunirse con Riquelme: "Nivel"

El técnico argentino Gerardo "Tata" Martino reveló el verdadero motivo por el cual rechazó a Boca Juniors tras la reunión con Juan Román Riquelme.

Gerardo Martino reveló el verdadero motivo por el que rechazó la propuesta para ser el técnico de Boca Juniors. El entrenador que comandó a la Selección de México en el Mundial de Qatar 2022 se reunió con Juan Román Riquelme para definir su futuro, pero algo no lo convenció para asumir en el "Xeneize". Semanas después del arribo de Jorge Almirón a la Bombonera, el "Tata" rompió el silencio y dejó en claro cuáles fueron sus motivos para declinar la oferta del club.

En diálogo con The Athletic, el DT argentino contó los detalles de aquel encuentro con el vicepresidente del elenco de la Ribera. Las elecciones en Boca están cada vez más cerca, la continuidad de la actual dirigencia todavía no está confirmada y el estratega lo sabe, por lo que no se arriesgó al desafío. Durante la entrevista con el reconocido medio estadounidense, Martino no dudó y habló de su decisión sobre la institución que preside Jorge Amor Ameal.

"El mundo que rodea a Boca es enorme y va mucho más allá del fútbol, el plantel y las necesidades futbolísticas. Hay otra vida política dentro del club que es muy significativa, juega un papel importante y hay elecciones este año", soltó Martino con respecto a lo que significaba asumir en el "Xeneize". Con estos dichos, el entrenador mostró que no era el momento en su carrera y fue contundente.

"Está impactado por la política y requiere un cierto nivel de evaluación. Luego estaba mi capacidad para asumir un proyecto de esa magnitud después de un proceso exigente como fueron 4 años en México. Boca necesitaba otro tipo de compromiso", agregó el "Tata". Por último, aseguró que no da entrevistas en Argentina ni las dará después de lo que fue su etapa en la Selección entre 2014 y 2016.

El candidato de Macri en Boca atacó a Riquelme

Andrés Ibarra, el probable candidato de Mauricio Macri a la presidencia de Boca en las próximas elecciones, atacó a Juan Román Riquelme. El economista de 66 años liquidó al ídolo y vicepresidente del "Xeneize" por su manejo del fútbol en el club. De hecho, opinó que en La Bombonera hay "un mal clima" y que el presente del equipo dirigido por Jorge Almirón "es muy triste".

Más allá de que "El Xeneize" ganó seis campeonatos nacionales de los ocho que se disputaron desde que están Ameal y Román en la conducción, Ibarra aseveró: "Tuvimos muchos problemas con los técnicos y eso se debe al mal manejo dirigencial". De hecho, recordó que "muchos jugadores se fueron libres" y profundizó: "Calculamos 35 millones de dólares que Boca perdió". En esa línea, especificó que "el Consejo de Fútbol cobra millones de pesos, se confunde y entra al vestuario. Hay muchos jugadores que no juegan bien y pobres ellos, ahora reciben toda la presión".