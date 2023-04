El candidato de Macri en Boca atacó a Riquelme: "Se confunde"

Andrés Ibarra, el candidato de Mauricio Macri en las elecciones de diciembre próximo, atacó a Juan Román Riquelme por el manejo del fútbol del club. Opinó que "se confunde" y que la actualidad es "muy triste".

Andrés Ibarra, el probable candidato de Mauricio Macri a la presidencia de Boca en las próximas elecciones, atacó a Juan Román Riquelme. El economista de 66 años liquidó al ídolo y vicepresidente del "Xeneize" por su manejo del fútbol en el club. De hecho, opinó que en La Bombonera hay "un mal clima" y que el presente del equipo dirigido por Jorge Almirón "es muy triste".

El exgerente de la institución y exministro de Modernización de la Nación apuntó directamente contra el exfutbolista, durante su entrevista con el programa Sacá del Medio (Radio Continental, AM 590). Allí sostuvo que lo ocurre en la entidad de La Ribera "es una locura" y desligó a los jugadores de su responsabilidad porque "pobres ellos, ahora reciben toda la presión".

Ibarra, candidato de Macri en Boca, disparó contra Riquelme: "Me da gracia"

El exvicejefe de Gabinete de la Nación señaló con relación a los comicios que se vienen en el club: "Que Riquelme diga que vamos a salir 95% a 5% me da gracia. Nunca pensé que Riquelme en la dirigencia podía funcionar". También manifestó que "hay que tener mucha humildad para trabajar en Boca" y que "Riquelme es el máximo responsable de esta mala gestión" que encabeza Jorge Amor Ameal.

Al mismo tiempo, el político insistió con el concepto de que "es muy triste lo que está pasando" en la entidad de La Ribera y amplió: "Que Riquelme sea un ídolo deportivo va por otro lugar, como jugador está entre los cinco mejores de la historia". Sin embargo, remarcó que "lo que está pasando en Boca es una locura" porque "todos los clubes del mundo se manejan con un manager deportivo que trabaja en el fútbol infantil y profesional". Si bien ya hubo un acto de presentación en el que estuvieron Ibarra y Macri juntos, el cierre oficial de las listas será recién a mitad de año.

Más allá de que "El Xeneize" ganó seis campeonatos nacionales de los ocho que se disputaron desde que están Ameal y Román en la conducción, Ibarra reiteró: "Tuvimos muchos problemas con los técnicos y eso se debe al mal manejo dirigencial". De hecho, recordó que "muchos jugadores se fueron libres" y profundizó: "Calculamos 35 millones de dólares que Boca perdió". En esa línea, especificó que "el Consejo de Fútbol cobra millones de pesos, se confunde y entra al vestuario. Hay muchos jugadores que no juegan bien y pobres ellos, ahora reciben toda la presión".

Andrés Ibarra pronosticó el rol de Macri en las elecciones en Boca: "Va a estar apoyándonos"

Con relación a la influencia del exmandamás del club (1995-2007) en los próximos comicios, el economista avisó que "la influencia de Macri en la lista dependerá mucho de su hoja de ruta". "Va a estar muy cerca y apoyándonos. También puede ser que sea parte de la Comisión Directiva", reconoció finalmente.

Ibarra, el probable candidato de Macri en Boca en diciembre de 2023.

La opinión de Ibarra sobre Boca vs. Deportivo Pereira

Acerca del sufrido encuentro por la Copa Libertadores en La Bombonera, en el que el local se impuso por 2-1 sobre la hora, el socio de Macri destacó: "Vi un poco más de lo mismo. Sufrimos 89 minutos. Boca no juega bien, no tiene profundidad. El primer tiempo estuvimos mal, ellos llegaron más. Vi lo de siempre". Además, recordó que "en el segundo tiempo se puso espeso el tema" con la hinchada ante los colombianos y declaró que "hace años no se escuchaban los cantos feos". "Había un mal clima, hace años no recuerdo lo de ayer. Lo que está pasando no puede pasar. El equipo de ayer era muy flojo, hubiese sido la cuarta derrota consecutiva", remató.