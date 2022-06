Marcelo Gallardo vs. Sebastián Beccacece: la fulminante respuesta del papá de DT de River

La pelea entre Marcelo Gallardo y Sebastián Beccacece tras Defensa y Justicia vs. River tiene un nuevo capítulo: la respuesta del padre del "Muñeco" en las redes sociales.

El escándalo entre Marcelo Gallardo y Sebastián Beccacece en el partido entre River y Defensa y Justicia tuvo un nuevo episodio, que fue la respuesta del papá del "Muñeco" al entrenador del "Halcón". Máximo Gallardo recurrió a su cuenta de Instagram (@maximoeliseogallardo) para destrozar a quien se peleó con su hijo en el estadio Norberto Tito Tomaghello.

Pocas horas después del fortísimo cruce entre los técnicos en Florencio Varela, el padre de Marcelo Gallardo publicó una historia que rápidamente se viralizó a través de las redes sociales. En ella, defendió con todo a su hijo y liquidó sin piedad al exayudante de campo de Jorge Sampaoli.

El papá de Marcelo Gallardo fulminó a Sebastián Beccacece

A pura bronca, Máximo Gallardo publicó en Instagram una imagen que se hizo viral en Twitter con los 14 campeonatos que ganó "El Muñeco" como técnico de River. Entonces, con letras blancas en un fondo negro, el entrenador del equipo senior del "Millonario" escribió: "Quién sos?? Le preguntó ese muchacho!".

El padre de Marcelo Gallardo liquidó a Beccacece en Instagram.

Qué pasó entre Gallardo y Beccacece

El momento más caliente se dio cuando estaba por terminar el partido que culminó 0-0 por la primera fecha de la Liga Profesional 2022 del fútbol argentino. Andrés Herrera, defensor del "Millo", intentó apurar el juego y realizar rápidamente un lateral cuando el técnico del "Halcón" le saltó encima para impedírselo porque primero quería hacer un cambio, mientras estaba a los gritos. Entonces, el árbitro Facundo Tello expulsó a "Becca" y comenzó un fuerte cruce de palabras con "El Muñeco".

"¿Y vos quién sos?", le preguntó el exayudante de Jorge Sampaoli a su colega, que repetía "está loco este, está loco". "¿Qué te pasa, qué decís? ¿Quién te crees que sos, boludo? ¿A quién te comiste?", insistió el estratega del conjunto local, que luego se marchó envuelto en bronca y obligado por los encargados de seguridad.

La pelea Gallardo vs. Beccacece siguió en la zona de los vestuarios

Los cronistas que estaban cubriendo el encuentro comunicaron que el duelo entre los técnicos continuó pasada la medianoche, una vez que "El Muñeco" había terminado la conferencia de prensa y "Becca" estaba por ingresar a la sala para brindar la suya. "Hubo gritos y tumultos durante aproximadamente un minuto", revelaron.

Juan Cortese, el periodista que se encarga de la información de "La Banda" en TyC Sports, profundizó acerca de lo ocurrido y añadió que "hubo fuertes gritos y muchos empujones entre los integrantes de ambos cuerpos técnicos en los pasillos internos de vestuarios en Varela". Incluso, aseguró que "Beccacece esperó a Gallardo, que estaba yéndose del estadio, y se armó un escándalo que tuvo que separar la seguridad".

Por si fuese poco, Rodolfo "El Gringo" Cingolani y Ariel Senosiain dieron en TyC más detalles de lo ocurrido. En el pase entre los programas de cada uno, coincidieron en la información de que "Gallardo agarró del cuello a Beccacece". "´El Muñeco´ quería arreglar la situación, pero Beccacece seguía en llamas y lo encaró de una manera brutal. Vino un dirigente de River y frenó a Beccacece, le puso la mano en el pecho, pero Beccacece se recontra calentó y Gallardo lo tomó del cuello", relató Cingolani.

"Uno de seguridad agarró a Beccacece y se lo llevaron al vestuario, aunque siguieron el tumulto y las discusiones y volaron un par de manos, pero no de parte de ellos sino de los demás", completó "El Gringo". "Es más: hubo un video del momento más tenso grabado por un productor de televisión que iba a ser publicado y le pidieron que lo borrara", acotó Patricio "Pato" Burlone, periodista que cubre la actualidad de "La Banda" para el mencionado canal deportivo.

Qué dijo Gallardo sobre su cruce con Beccacece

Consultado al respecto en la conferencia, "El Muñeco" no quiso ahondar en detalles y simplemente dijo: "Nada, simplemente no me gustó una actitud que tuvo para meterse adentro del campo y tratar de que no pudiéramos jugar un lateral que estaba a favor nuestro". "No me gustó esa actitud y lo único que hice es que se lo hice saber, nada más. Después no pasó más nada", cerró el técnico de River.

Qué dijo Beccacece sobre el duelo con Gallardo

En la conferencia de prensa posterior al encuentro en Varela, el DT de Defensa le bajó el tono a lo sucedido y apenas manifestó: "No me enojó nada, son cosas del juego que quedan ahí y ya está. Lo importante es que se hable del espectáculo". "Si yo hice algo que no corresponde, ya está... Fui expulsado. Hay un árbitro, me pareció que Gallardo no tenía que intervenir", concluyó.