Las amenazas de Di Zeo contra los jugadores de Boca: "Sabemos todo"

El histórico jefe de la barrabrava de Boca, Rafael Di Zeo lanzó distintas amenazas para los jugadores del "Xeneize" luego de la derrota con Instituto en la Bombonera.

Rafael Di Zeo, histórico jefe de la barrabrava de Boca Juniors lanzó distintas amenazas para los jugadores del "Xeneize" luego de la derrota por 3 a 2 contra Instituto en la Bombonera. El líder del violento grupo que manejaba los hilos de la hinchada en la cancha dialogó con Flavio Azzaro en una entrevista y reveló cómo siguen de cerca a los futbolistas del plantel que lidera Hugo Ibarra y sus métodos para "apurarlos". Sin dudas, una demostración violenta del barra más famoso de los últimos años en el conjunto "Azul y Oro".

Al parecer, uno de los jóvenes salió de fiesta por la zona de Palermo y el hincha se enteró de lo que sucedió. Claro que, "Rafa" no se lo perdonó y aprovechó el espacio en el canal de YouTube del mencionado periodista para atacarlo. Lo más grave, es que anticipó que si esto no cambia, la hinchada tomará cartas en el asunto con los integrantes del equipo de la Ribera.

"Este equipo no levanta los pies del piso. No todos, hay algunos. Algunos están saliendo mucho, pero nosotros sabemos todo. Siempre te llama alguno y te cuenta. Ayer uno zafó por cinco minutos. Una cosa es ir al cumpleaños de tu sobrino, otra salir a hacerte el gato", sostuvo Di Zeo con respecto a los jugadores del plantel de Boca. De esta manera, el jefe de la hinchada dio a entender que está al tanto de todo lo que pasa en la institución y minutos después lo confirmó rotundamente: "La 12 cuenta con un servicio de inteligencia muy bueno en todo el país. Hay un hincha de Boca en todos lados y tarde o temprano nos enteramos".

Por otro lado, el barra agregó: "El que después del partido no se va a dormir vamos a hablar con él. Hay pibes de 20 años que se creen más vivos que nosotros. Los jugadores ya saben cómo son las cosas en Boca. El que no lo hace después vamos nosotros y lo hablamos con él. Muchas veces parece que no entienden que esto es Boca. Si no les gusta que le digan al presidente que se quieren ir".

Rafa Di Zeo, histórico jefe de la barra de Boca, fue absuelto por la Justicia

El histórico jefe de la barrabrava de Boca, fue absuelto por la Justicia el pasado mes de febrero en el caso del crimen de otros dos barras del club en 2013, Marcelo Carnevale y Ángel Díaz. El hecho ocurrió pocas horas antes de un amistoso en la cancha de San Lorenzo el domingo 21 de julio de ese año. La feroz interna en el grupo violento que él lideraba en aquella época en las tribunas de La Bombonera terminó con amenazas, golpes, insultos y una balacera impresionante que derivó en los asesinatos de estos dos hombres de 33 y 44 años, respectivamente. Se escucharon más de 80 disparos a 15 cuadras del Nuevo Gasómetro.

Además, tampoco fueron condenados otros dos integrantes de La 12 que participaron de esa situación: Christian De Vaux y Walter Coronel. El fiscal Aldo De la Fuente, ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) 13, había pedido una condena de cuatro años de prisión por haber considerado a "Rafa" como el responsable del delito de “instigación a la formación de grupos destinados a cometer delitos en el marco de un espectáculo deportivo”.