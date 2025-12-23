La salud de Maria Sol Messi: cómo está la hermana de Messi después del accidente

La familia de Messi tuvo una muy mala noticia en las últimas horas luego de un accidente que tuvo como protagonista a María Sol Messi, la hermana menor del futbolista Lionel Messi. El incidente ocurrió en Miami, ciudad donde la joven residía junto a parte de su familia.

De acuerdo con la información que trascendió, María Sol sufrió un choque mientras manejaba por las calles de esa ciudad estadounidense. Como consecuencia, se fracturó dos vértebras, una en el talón, además de una lesión en la muñeca y quemaduras. Aunque fue atendida en Estados Unidos, decidió regresar a la Argentina para iniciar su recuperación y rehabilitación.

La diseñadora tenía previsto casarse el próximo 3 de enero en Rosario, pero el accidente obligó a postergar la boda. Ahora, María Sol completará la recuperación en su ciudad natal, acompañada por su familia cercana. A pesar del susto inicial, fuentes del entorno familiar confirmaron que no sufrió heridas graves y que su estado de salud es bueno. La rápida atención médica fue clave para evitar complicaciones mayores. Sin embargo, el accidente generó preocupación entre sus allegados y seguidores de Lionel Messi, quienes volcaron mensajes de apoyo y deseos de pronta mejoría en las redes sociales.

Por el momento, Lionel Messi no brindó declaraciones públicas sobre el hecho. María Sol Messi es diseñadora de indumentaria y emprendedora, con un perfil bajo pero marcado por la creatividad. Vivió un tiempo en España antes de volver a la Argentina para impulsar sus propios proyectos.

Uno de sus trabajos más destacados fue su rol como brand manager en The Messi Store, la marca de ropa de su hermano, donde colaboró junto a Virginia Hilfiger, hermana del diseñador Tommy Hilfiger. En una entrevista explicó: “Lo que intento hacer en The Messi Store es canalizar la visión de la marca y ser el vínculo entre las ideas, el trabajo que realizamos y la forma en que el propio Leo, como embajador de la marca, piensa y se viste”.

Sobre su compromiso con el proyecto familiar, aseguró: “Me esforcé mucho para poder trabajar en este proyecto, que es tan especial para mi familia y para mí”.