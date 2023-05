La picante respuesta de Gago a los que quieren que se vaya de Racing

Después de la derrota 0-3 ante Platense, el entrenador de Racing salió al cruce con una fuerte declaración.

El director técnico de Racing, Fernando Gago, lanzó una determinante frase sobre su futuro como entrenador en el conjunto académico. La declaración se conoció luego de la goleada en contra por 3 a 0 y es una apurada directa contra los hinchas que piden que de un paso al costado.

En la conferencia de prensa luego de haber perdido 3 a 0 ante Platense por la 16ta fecha de la Liga Profesional de Fútbol y lanzó: "No pensé en dar un paso al costado como técnico de Racing. Mi conclusión es que no es fin de ciclo". La derrota fue en el estadio Vicente López.

"Estamos teniendo una racha de malos resultados y me hago cargo de eso al igual que los jugadores", dijo sobre el momento de su equipo que se ubica en el 18vo. lugar con 18 unidades y lleva seis partidos sin victorias. con un empate un cinco derrotas. Por otro lado, agregó :"Hay un contexto compuesto por muchas situaciones que nos están llevando a esta situación y no encontramos que es lo específico en lo que debemos trabajar para poder revertir este presente, que es lo que queremos".

"Está claro que la gente va a tener derecho a expresarse al igual que siempre. Yo siempre dije, digo y diré que necesitamos del apoyo y del aliento del público. Pero también se entiende el sentir del hincha en este momento que estamos atravesando", dijo sobre el sentimiento del hincha de Racing.

Alcaraz, ex Racing, deseó el descenso de Independiente: "Que se vaya a la B"

Consultado en D Sports por la grave crisis que vive "El Diablo", el platense manifestó: "No voy a mentir. Si es por mí, que Independiente se vaya a la B. No es un problema mío y la verdad, no me molestaría que se vayan". "Sus deudas o sus problemas no es algo que me incumban", argumentó. Además, reconoció que "se extraña bastante Racing" y mencionó a "los partidos, salir del hotel e ir por el Puente Pueyrredón y que estén los hinchas, los bombos en los partidos...".