La movida de Villa para irse de Boca luego de la condena por violencia de género

Sebastián Villa empezó una movida para tratar de irse de Boca después de la condena por violencia de género que recibió.

Sebastián Villa realizó un pedido a Boca Juniors tras ser condenado en la causa por violencia de género. Horas después de la sentencia, desde el club emitieron un comunicado contundente con el que lo desvincularon del plantel y el colombiano, que luego se fue del país, contestó con una intimación por la vía legal. Mientras tanto, el "Xeneize" que dirige Jorge Almirón no pasa por su mejor momento en la Liga Profesional y apunta a la Copa Libertadores.

Al margen de lo futbolístico, donde el elenco de la Ribera se verá obligado a afinar algunas cuestiones para salir a flote, la noticia del atacante sin dudas generó revuelo. Si es que no recibe una respuesta por parte de la institución, el futbolista quedará en condición de libre y tendrá la posibilidad de firmar con otro equipo si desean contratarlo. Claro que, ante la situación por el delito cometido, esto se complicará aún más.

Según pudo saber El Destape, el pedido de Sebastián Villa a Boca Juniors es nada más y nada menos para que lo reincorporen a las prácticas del equipo, ya que aún forma parte del "Xeneize". Sin embargo, no llegó de forma "legal" o en formato de intimación judicial, vale decir que el abogado que la acompaña en Argentina "no está al tanto". Si es que la dirigencia comandada por Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme no toman la decisión de aceptarlo en los próximos 5 días, el delantero se considerará jugador libre. Además, en el caso de que no den el OK, el conjunto "Azul y Oro" tendrá un cupo más de extranjeros para el plantel.

Cabe destacar, que el colombiano fue condenado a dos años y un mes de prisión condicional en la última jornada del juicio que se llevó adelante en el Juzgado Correccional 2 de Lomas de Zamora, a cargo de la jueza Claudia Dávalos. Más allá de haber sido hallado culpable, se trata de un delito excarcelable como ocurre siempre en casos de lesiones leves y amenazas. Es decir que, si bien se confirmó su culpabilidad, permanecerá en libertad a pesar de la condena.

El comunicado con el que Boca Juniors desvinculó a Sebastián Villa del plantel

"La Comisión Directiva del CABJ se reunió con caracter urgente, adoptando por unanimidad la decisión que a continuación se comunica. Oportunamente, el club hizo pública su postura de someter la cuestión a la Justicia en resguardo a las garantías constitucionales correspondientes y en espera al dictado de los pronunciamientos respectivos", inicia el comunicado de la institución de la Ribera publicado el pasado viernes 2 de junio en la página web oficial.

A horas del veredicto condenatorio, la dirigencia de Boca resalta que "ante la sentencia condenatoria no firme" sobre el jugador recaída se determina que, a partir de la fecha, "no participará de las convocatorias de las competencias que deba afrontar el primer equipo profesional de fútbol masculino del Club hasta tanto recaiga pronunciamiento judicial definitivo y sin perjuicio de las medidas que en consecuencia se adopten, las que serán comunicadas oportunamente de así ser necesario".