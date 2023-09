La drástica decisión de Almirón con dos titulares de Boca para jugar con Tigre

Luego de clasificar a semifinales de la Libertadores, Jorge Almirón tomó una contundente decisión con dos jugadores que habitualmente son titulares en Boca Juniors de cara al partido con Tigre por la Copa de la Liga Profesional.

Días después de la clasificación a la semifinal de la Copa Libertadores y antes del duelo ante Tigre por la Copa de la Liga Profesional, Jorge Almirón tomó una drástica decisión con dos titulares de Boca Juniors. El DT es consciente de la importancia de ciertos puestos en la mitad de la cancha y, para enfrentar al "Matador" no le tembló el pulso al sacarlos del equipo. De hecho, ni siquiera aparecieron entre la lista de convocados para el cotejo.

Cristian Medina y Guillermo "Pol" Fernández son quienes no jugarán este domingo 3 de septiembre en la Bombonera por decisión del entrenador. Los dos volantes son piezas claves, por lo que Almirón los cuidará por la acumulación de partidos que tuvieron en las últimas semanas. Es que el "Xeneize" no sólo dio sus primeros pasos en el torneo local, sino que además pelea en el torneo continental y próximamente jugará también por la Copa Argentina.

El domingo 10 de septiembre será el cruce ante Almagro por un lugar en cuartos, donde, en caso de ganar, se medirá con Talleres de Córdoba. A fines del mismo mes será el primer cruce ante Palmeiras por la Libertadores en cancha y una semana después la Bombonera abrirá sus puertas para la vuelta por un lugar en la gran final. Claro que, Almirón quiere tener a ambos futbolistas en las mejores condiciones, por lo que no los arriesgará.

Sin dos de sus mejores futbolistas dentro del verde césped, todo indica que el DT utilizará una formación alternativa tal como hizo contra Sarmiento de Junín días atrás. En aquella ocasión, el "Verde" se impuso por la mínima como local y Tigre buscará lo mismo en condición de visitante ante el elenco que se metió en semis del certamen continental. De esta manera, el "Xeneize" saldría con: Javier García; Marcelo Weigandt, Bruno Valdez, Nicolás Valentini, Marcelo Saracchi; Ezequiel Bullaude, Jorman Campuzano, Juan Ramírez; Lucas Janson, Exequiel Zeballos, Darío Benedetto.

Chiquito Romero reveló la premonición que tuvo con los penales de Boca y Racing

Boca Juniors avanzó a la semifinal de Copa Libertadores ante Racing y Sergio Romero, figura principal de la serie, reveló detalles desconocidos sobre los penales ante la "Academia". El portero contó a qué pateador le apuntaba y resaltó el trabajo de Fernando Gayoso, entrenador de arqueros. En una entrevista con el Canal oficial de Boca, el jugador de 36 años sorprendió con su declaración

"Yo le tenía mucha fe al penal de Piovi. Tres días antes yo dije que se lo iba a atajar. Lo sentía. Cuando viene a patear Polenta (contra Nacional) en La Bombonera, que es el penal que me pasa por abajo de la pierna, ya tenía decidido qué iba a hacer, pero la ansiedad me ganó. Sentía que me tenía que quedar parado, pero la ansiedad me superó y me fui antes; me tapé la cara porque era esperar un segundo más. Lo había sentido. Con Piovi me pasó eso".