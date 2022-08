La Bombonera bancó a Rossi y estalló contra los jugadores: "Movete Boca, movete"

Si bien es extraño de escuchar, mientras promediaba el partido se escuchó: "Movete Boca, movete. Movete dejá de joder"

Después del empate en la Bombonera entre Rosario Central y Boca Juniors, desde los costados de la cancha se escucharon silbidos tras el empate. Además, en medio del partido, se escuchó una fuerte reprobación por parte de la hinchada al cantar en un tramo del segundo tiempo y, por otro lado, un apoyo a Agustín Rossi que significa un golpe al Consejo de Fútbol.

Después de atajar el penal frente a Servio, Agustín Rossi volvió a agigantar su figura en el tiro de los once pasos. Inmediatamente después de eso, desde diferentes lados de la Bombonera se empezó a escuchar un fuerte respaldo al arquero por su posible salida de Boca. Luego de que haya atajado el disparo de Gaspar Servio, la cancha empezó a cantar "Ole, le, le, Ola, la, la. Rossi es de Boca y de Boca no se va". El canto fue un claro mensaje, desde ya, a la situación que tiene que resolver el Consejo de Fútbol.

Ya para el segundo tiempo, luego de que Pol Fernández también haya errado un disparo desde los once pasos, también la Bombonera explotó contra los jugadores pidiendo más "movimiento". Si bien es extraño de escuchar, mientras promediaba el partido se escuchó: "Movete Boca, movete. Movete dejá de joder" en clara represalia a lo que ocurría dentro del campo de juego. Para el final, después de tener un chato segundo tiempo, solo quedaron algunos silbidos a los jugadores después de haber terminado en empate ante el Central de Carlos Tevez.

Zambrano habló del golpe de Benedetto

Luego del escándalo que se desató en el entretiempo del partido de la Liga Profesional entre Racing y Boca Juniors, este miércoles 17 el defensor Carlos Zambrano dio detalles de cómo fue la pelea con Darío Benedetto y cómo se siente después del violento hecho ocurrido en el "Cilindro" de Avellaneda. Ambos jugadores fueron sancionados por la institución y se perderán dos partidos del torneo local.

En diálogo con el medio peruano Trome, el jugador de la Selección de Perú manifestó: “Fue un guantazo, no me lo esperaba... Los compañeros nos agarraron de inmediato. En el vestuario, él me pidió disculpas. Yo me contuve". No soy mucho de ver las noticias que se publican acá en Argentina, prefiero estar tranquilo y no sé qué habrán dicho, pero yo no hice nada”, comentó el "Kaiser", que ya había tenido una discusión en el banco de suplentes con Cristian Pavón en un encuentro ante Independiente, que no pasó a mayores porque fueron separados por sus compañeros.