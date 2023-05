La batalla Flavio Azzaro vs. Santi Maratea se descontroló: "Con la mujer"

La batalla entre Santi Maratea y Flavio Azzaro en las redes sociales se descontroló absolutamente. El periodista hincha de Racing liquidó al influencer de Independiente y éste lo cruzó sin códigos.

Flavio Azzaro vs. Santi Maratea, la batalla menos pensada en las redes sociales.

La batalla mediática entre Flavio Azzaro y Santi Maratea se fue de control en las redes sociales. El periodista deportivo, fanático de Racing, destrozó al influencer que encabeza la colecta para salvar a Independiente económicamente. Sin achicarse, el joven le respondió sin códigos y ambos se tiran con munición gruesa sin piedad ante sus millones de seguidores.

El 27 de abril de 2023, en la conferencia de prensa de presentación de la movida, Santiago dijo que "en 10 o 15 días" iban a llegar a recaudar los 20 millones de dólares al valor MEP (más de 8000 millones de pesos) que hacían falta para saldar todas las deudas del "Rojo". Sin embargo, ya pasó casi un mes y el dinero se estancó en menos de 800 millones de pesos. Ello fue motivo de burla para el ex TyC Sports, que en su canal de YouTube trató a Maratea de "mentiroso y perverso" entre otras cosas. La furiosa reacción de "Santi" no se hizo esperar y explotó todo entre ambos.

La batalla Azzaro vs. Santi Maratea no da respiro: "El hit del 2023"

Flavio fulminó con varios videos al influencer luego de su promesa incumplida, ya que no llegó a juntar en casi un mes ni el 10% del dinero que había dicho que recaudaría "en 15 días como máximo". Luego de que el joven reconociera que se sorprendió cuando le confirmaron que se quedará con alrededor de 400 millones de pesos si logran llegar a los 8000 millones totales, el conductor lo descalificó de manera vergonzosa en varias ocasiones: "Maratea es un perverso que juega con el dolor de los hinchas de Independiente. Yo lo entrevisté en la radio hace un tiempo y no me pareció un mal pibe, pero ahora lucra con esto para llevarse lo suyo. Es un mentiroso".

Después de que Santiago no apareciera en sus redes sociales durante casi una semana a finales de mayo de 2023, Flavio lo cargó y hasta inventó una canción en su contra. Mientras se reía mirando a la cámara y gesticulando con sus dedos, tituló el video como "el hit del 2023" y disparó: "Maratea, Maratea... Maratea se borró... Se llevó toda la guita y al ´Rojo´ lo cagó".

Azzaro aniquiló a Santi Maratea en sus redes sociales.

Pocas horas más tarde, el youtuber pareció recoger el guante para destrozar a Azzaro, aunque sin haberlo mencionado. Mediante una grabación en su perfil de Instagram, donde tiene casi cuatro millones de seguidores por sus colectas, afirmó irónicamente: "Amigo, hola... ¡Hola, guachos! ¿Cómo están? Los extrañé", comenzó.

"Les pido disculpas, sé que desaparecí seis días... Estaba con la mujer de un periodista, no les puedo decir cuál. El nombre arranca con F igual", remató en clara referencia a Flavio. Ahora, se espera la fuerte contestación por parte del presentador que se hizo fuerte desde su canal de YouTube. Allí aparece con las reacciones a los partidos más importantes y a El Loco y el Cuerdo, el segmento de entretenimientos que lleva a cabo junto con el expresidente de Independiente Andrés Ducatenzeiler.

Cuánto se lleva Santi Maratea en la colecta de Independiente

En varias stories en Instagram, Santiago realizó diversos posteos contando la difícil situación en la que se encuentra el club de Avellaneda, para luego contestar preguntas de distintos usuarios. Una de las consultas que contestó fue sobre lo que le correspondía de la recaudación total. "5% de 20 palos verdes, 400 millones de pesos serían… ¿Cuánto es de gastos y cuánto te llevás?", fue la pregunta que decidió contestar. "Me parece un poco invasiva la pregunta, Lautaro. Pero te la voy a responder igual", respondió.

"Yo me llevo el 5% y el resto de los gastos la verdad que no lo sé. Se los averiguo, o sea los gastos de abogados, contadores, auditores, escribanos, trámites… Se los averiguo. Pero sigue siendo el 5%. Es como que te diga que lo mío más todos los otros gastos es el 5,8%. Estoy redondeando para que entiendas", concluyó.