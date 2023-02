Jugó para Italia, pasó por Racing y hoy vive un calvario: "Me empujan"

Un jugador que jugó para Italia y tuvo un breve paso por el Racing de Fernando Gago vive un calvario por su presente futbolístico.

Un jugador argentino que representó a Italia en partidos internacionales y que vistió la camiseta de Racing de la mano de Fernando Gago atraviesa un triste calvario. Meses después de desvincularse de la "Academia" para seguir su carrera en otro equipo del fútbol argentino, no la pasa nada bien a nivel personal y, en el medio, sufrió una lesión que lo alejó de las canchas por dos años. Por este motivo es que no consigue club y su presente es complicado.

Se trata de Ezequiel Matías Schelotto, mejor conocido como el "Galgo", quien lució los colores de varias instituciones del fútbol italiano y hasta tuvo una oportunidad en el Seleccionado de dicho país. Surgido de las inferiores de Banfield, el lateral derecho llegó muy joven al Cesena de la tercera división del Calcio, donde logró dos ascensos de manera consecutiva. Su gran nivel lo llevó al Atalanta y al Inter, entre otros. El regreso a nuestro país se dio en 2021 y no tuvo la mejor experiencia.

"Extraño un montón jugar. Amo el fútbol y me gustaría jugar muchos años más. Me siento en casa y es difícil. Es como que te están empujando a retirarte, amo este deporte como cualquiera que hizo sacrificio. Lo mío siempre fue jugar y nunca hubo un problema económico. Hoy no estoy preparado para no hacerlo", contó Schelotto en diálogo con Sebastián Vignolo en ESPN.

Y agregó con respecto a su presente: "Me gusta ganarme el lugar en los entrenamientos y en la cancha. Quiero seguir triunfando, quiero seguir disfrutando y seguir siendo ese 'Galgo' que hizo historia en Europa. Este mes me la pasé entrenando y hace tres días que no puedo porque no tengo fuerza mentalmente para seguir soportando una situación de estas. No quiero darle lástima a nadie".

El paso del "Galgo" Schelotto por Racing y un palazo para Fernando Gago

"En enero del 2021 estaba en casa con mi mujer y mi hija y salió la posibilidad de venir a Argentina. Fue algo nuevo para todos. Fue una decisión que tomamos con mi mujer, yo me podía quedar allá e hice toda mi carrera. Cuando me llama Víctor (Blanco) le dije que ponga él número. Quiero ir a jugar al fútbol, llegué, hicimos el contrato y jugué seis meses. Estuve casi 9 meses afuera porque me rompí los ligamentos y fue algo nuevo para mí", contó Schelotto sobre su llegada a la institución de la mano de Juan Antonio Pizzi.

Poco tiempo después llegó Fernando Gago y la situación fue aún más difícil: "Viene un entrenador con el que pasó lo que me pasó cinco veces más. Cuando me fui de Racing dije cosas porque me salieron de adentro, no me gustó cómo se manejó conmigo, pero hoy ya quedó atrás. Fui 12 partidos al banco y el equipo ganaba 4 o 5 a 0, no me ponía... y cuando me estoy por cambiar para hacer la entrada en calor me dicen: 'Galgo, tenés que ir a Aldosivi'. No es el modo correcto de decir las cosas. Dejé toda mi vida para venir acá y sentí como que ya no servía más".