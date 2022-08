Jugó con Riquelme en Boca y reveló que el ídolo estuvo cerca de sufrir un accidente: "Muy fuerte"

Un exfutbolista de Boca Juniors que jugó junto a Juan Román Riquelme reveló un momento inédito en la carrera del ídolo cuando casi sufre un accidente luego de cenar con sus compañeros.

Un exfutbolista de Boca Juniors, que compartió equipo con Juan Román Riquelme, reveló que el ídolo del "Xeneize" estuvo muy cerca de sufrir un accidente en Puerto Madero. Lejos del club que lo vio nacer futbolísticamente, el jugador recordó aquellas épocas en las que también estuvo en cancha con Martín Palermo y otros referentes. Sus declaraciones se dieron en el marco de la previa al duelo entre el conjunto "Azul y Oro" y Agropecuario por la Copa Argentina.

Se trata de Jonathan Mazzola, quien sólo disputó cuatro minutos en la Primera de Boca. Sin embargo, le alcanzó para llenarse de momentos inolvidables, tales como el que contó de Román. Actualmente se desempeña en Central Norte de Salta, y como el mencionado encuentro se disputará en el Estadio Padre Martiarena de dicha provincia, el volante aprovechó la ocasión y revivió esos instantes en diálogo con TyC Sports.

"Fuimos a comer a Puerto Madero, estaba también Javi García... Román le da la camioneta al del parking y había un camión estacionado. Cuando nos íbamos salió de atrás una camioneta, muy fuerte, y no lo llevaron por delante por nada. Estábamos con Lucas Viatri, con García y todos gritamos. Nunca me voy a olvidar que Lucas dice 'no lo choquen que es el que nos salva los fines de semana', una locura y era verdad", aseveró Mazzola.

Por otro lado, el mediocampista definió lo que fue tener a Riquelme como referente en Boca: "Román siempre con nosotros desde que subimos nos agasajaba, nos hablaba, nos ha llegado hasta retar. Me acuerdo que en la Reserva teníamos un hermoso plantel y como todos chicos nos mandábamos nuestras cagaditas. Un día entró al vestuario y nos dijo varias cositas que seguramente él pasó de más chico y quería que nosotros no cometamos. Nunca te olvidas de esas cosas, eran para que uno crezca y no se las mande".

Además, Mazzola opinó de la faceta de dirigente que cumple el ídolo en el Consejo de Fútbol: "Me sorprendió, sabía que tenía ese perfil y podía llegar al club porque es uno de los máximos ídolos. Me suena raro no verlo en la cancha, lo disfruté mucho desde adentro en el vestuario fue una cosa impresionante. Raro hoy de verlo de dirigente, de verlo hablar de otras cosas y no tanto de fútbol".

