Independiente perdió contra Boca y los memes estallaron en las redes

Independiente cayó 2 a 0 ante Boca Juniors en Avellaneda por la última fecha de la Liga Profesional y los memes estallaron en las redes sociales.

Independiente cayó ante Boca Juniors en Avellaneda y los memes estallaron en las redes sociales. El elenco comandado por Ricardo "Ruso" Zielinski no la pasó nada bien en el campo de juego aunque tuvo chances de empatar cuando el encuentro estaba 1 a 0, y quedó complicado en la tabla del descenso. Si bien todavía tiene diferencia con Huracán, que hoy ocupa el último puesto, no la tendrá fácil en la segunda mitad de la temporada.

A pesar de que los visitantes no tuvieron un buen primer tiempo, hubo una mejoría en el complemento y llegaron los goles. El "Xeneize" se puso en ventaja con el tanto de Exequiel Zeballos a los 26 y a los pocos minutos se lució Sergio Romero. "Chiquito" contuvo un penal ejecutado por Martín Cauteruccio tras una mano de Darío "Pipa" Benedetto en el área y Nicolás Valentini aumentó la cuenta para los de la Ribera rápidamente. Sin dudas, esto condicionó al "Rojo", que fue víctima de muchas cargadas por su flojo rendimiento.

Los memes contra Independiente tras la derrota con Boca

La contundente revelación del jugador que no aceptó ir a Independiente

La actualidad de Independiente continúa siendo preocupante. Si bien consiguió saldar parte de la apremiante deuda a través del aporte de sus hinchas, el equipo dirigido por Ricardo Zielinski se encuentra en los últimos puestos de la Liga Profesional y no está alejado de la zona del descenso. Con la mente puesta en lo que será la Copa de la Liga, el club de Avellaneda no pudo fichar a un jugador de Gimnasia y Esgrima La Plata y fue el mismo defensor el que explicó la causa.

En diálogo con el programa radial CieloSports, Leonardo Morales, que viene teniendo un gran rendimiento en el club platense, fue consultado sobre por qué no aceptó la oferta de Independiente y comentó: "Yo estoy muy agradecido, le debo mucho a Gimnasia y la gente me demuestra mucho cariño también. Todas esas cosas las pongo en la balanza. Y para irme y pasarla mal en otro lado...Yo acá me siento cómodo y feliz. Ya con la familia nos instalamos bien".