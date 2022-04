Gallardo se sacó y le lanzó un violento manotazo a un jugador de River

El entrenador lanzó un violento manotazo al aire que pegó en la espalda del jugador de River.

Durante el partido entre River Plate y Atlético de Tucumán se dio una insólita y llamativa situación. El entrenador del millonario, Marcelo Gallardo le di un manotazo al lateral derecho mientras le daba una indicación. La violenta imagen se dio cuando la pelota estaba por salir y el jugador afectado fue Marcelo Herrera.

La pelota estaba por salir al lateral cuando, el entrenador de River empezó a gritar "que no pique, que no pique, que no pique". Desesperado porque, justamente, la pelota picó y se fue al lateral. En ese momento Gallardo reaccionó de un modo violento al lanzar un manotazo contra la espalda que llamó la atención.

Por su parte, en la conferencia de prensa agregó: "¿Cómo le voy a dar un correctivo a Herrera? Si se lo hubiese dado, se lo tendría que haber dado bien, je. Fue una caricia. Me la agarré con el pobre Herrera que es buenísimo. La pasé mal, vivo mucho así. Pero desde afuera es muy fácil resolver las situaciones".

Después del partido que River Plate igualó ante Atlético Tucumán, el entrenador del Millonario, Marcelo Gallardo explotó en la conferencia de prensa y dio una llamativa explicación sobre lo que tenía que pasar dentro del campo de juego. "Teníamos todo para pasarla bien y la terminamos pasando para el culo", dijo.

En la conferencia de prensa después del partido, Gallardo fue muy autocrítico con el equipo que puso en cancha y apuntó al rendimiento de los jugadores. "Con los titulares deberíamos haber jugado mejor", indicó con una clara referencia a sus futbolistas. Por otro lado, agregó: "No le escapamos a la crítica ni a la autocrítica".