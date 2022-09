Fútbol argentino: detuvieron a un dirigente por sus vínculos con la barrabrava

Un dirigente del fútbol argentino fue detenido por sus vínculos con la barrabrava. Los detalles de lo sucedido en Colón de Santa Fe.

Un dirigente del fútbol argentino fue detenido durante la mañana del lunes 26 de septiembre de 2022, como consecuencia de sus vínculos con la barrabrava del club. La noticia impactó de lleno en el club involucrado, Colón de Santa Fe.

El arrestadp es Horacio Darrás, vicepresidente del "Sabalero". La investigación en la institución viene desde hace alrededor de dos meses y la crisis se profundizó luego de las amenazas de los violentos al plantel profesional, que terminó con las decisión de Ramón "Wanchope" Ábila y de Luis "El Pulga" Rodríguez de irse en libertad de acción cuando termine este año.

Detuvieron a Horacio Darrás, el vicepresidente de Colón

La Justicia santafesina realizó doce allanamientos después de accionar de los barras con los jugadores en las inmediaciones de las instalaciones de la entidad que preside José Vignatti. De hecho, fueron siete las personas involucradas y entre ellas se encuentran Lucas Panigua, otro integrante de la Comisión Directiva, y el jefe de la barra Orlando "Nano" Leiva.

El pasado 20 de septiembre, un grupo de alrededor de 30 violentos se presentaron en el entrenamiento del plantel profesional para exigirles dinero e indumentaria, además de insultarlos para "ordenarles" que comiencen a ganar en la Liga Profesional. La situación se fue de las manos y comenzaron los gritos, los empujones y las trompadas hasta que intervino la Seguridad y la práctica se suspendió.

Horacio Darrás, el vice de Colón, fue detenido por sus vínculos con la barra.

Como nadie hizo una denuncia, la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos inició una investigación de oficio. Como consecuencia de ella, se realizaron doce allanamientos (once en la ciudad de Santa Fe y uno en Santo Tomé), que derivaron en la detención de siete personas (los dos dirigentes mencionados y cinco barras), además del secuestro de drogas y del dinero en efectivo. Desde el Ministerio de Seguridad de la provincia ya trabajan en la postergación del partido que "El Sabalero" debía disputar como local este lunes 26 de septiembre contra Argentinos Juniors desde las 17.

Darrás había negado los vínculos con la barra de Colón

Pocas horas luego de la apretada de los violentos a los futbolistas, el segundo directivo en la jerarquía del club se desentendió de la situación y manifestó: "Yo fui como siempre al predio, y cuando se pierde aún más... Viene uno de Seguridad y me informa que estaba la barra en la puerta". "En el instante en el que estaba caminando para el chalet de la Primera, los barras vienen caminando e ingresaron, me puse a dialogar, pedían distintas cosas", detalló en su presentación a la declaración pese a que no todavía había sido citado.

La bandera intimidatoria de la barra de Colón contra el plantel.

Con relación a las palabras de los violentos, repasó: "'Dame esto, necesitamos colaboración', dijeron. A mí no me amenazaron ni vi armas, y los jugadores dijeron que querían hablar". Además, resaltó que "ellos pidieron hablar con ´El Pulga´, pidieron boludeces, nunca hablaron de plata, hablaban de colaboración". Incluso, remarcó qué decían: "´Hay que ganar porque nos vamos a la B, dame una camiseta', esas cosas". Para terminar, Darrás señaló que "eran como 30 o 40, era imposible pararlos, había una sola persona en la puerta".