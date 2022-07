Fue campeón con Boca y publicó un video burlándose de River: "Hermosa mañana"

Un jugador que se consagró campeón con Boca Juniors, y también pasó por Vélez Sarsfield, subió un video cargando a River por la eliminación de la Libertadores y se viralizó.

Un jugador que fue campeón con Boca Juniors, y tuvo un gran paso por Vélez Sarsfield, cargó a River Plate luego de la eliminación en los octavos de final de la Copa Libertadores de América. El futbolista, que actualmente se desempeña en Almirante Brown, utilizó un clásico video viral en las redes sociales para celebrar el avance del "Fortín" a los cuartos de final del torneo continental, en donde su exequipo medirá con Flamengo.

Se trata de Juan Manuel Martínez, quien nació futbolísticamente en el elenco de Liniers en 2003 y tuvo varias etapas en el club. A su vez, también vistió la camiseta del "Xeneize" entre 2012 y 2015, y obtuvo el campeonato de Primera División en su último año en la institución. El "Burrito" tiene muy presente la rivalidad con los de Núñez y a pocas horas del final del encuentro disputado en el Monumental aprovechó y se burló de la "Banda".

El momento que recreó el exdelantero de Boca Juniors fue nada más y nada menos que uno de los que inmortalizó Guillermo Francella. El futbolista se filmó ingresando al vestuario y lanzó la frase: "Hermosa mañana... ¿Verdad?". Claro que, las reacciones por parte de la gente no faltaron. El video en la red social del pajarito, junto a la leyenda "Vamos Vélez", sumó más de 2.900 likes, 400 retweets, superó las 74.000 reproducciones y los 120 comentarios.

En cuanto a sus estadísticas vistiendo la camiseta del "Fortín", Martínez disputó un total de 206 partidos, convirtió 34 goles y brindó 36 asistencias. En 2005 levantó su primer trofeo y fue en el Torneo Clausura, el cual repitió en 2009 y 2011. Además, en su paso por el Corinthians de Brasil ganó el Mundial de Clubes y con Independiente obtuvo la Copa Sudamericana y la Suruga Bank.

Gallardo le pegó al arbitraje tras la eliminación de River de la Libertadores

Marcelo Gallardo realizó un furioso descargo en conferencia de prensa luego de la eliminación de River Plate en la Copa Libertadores a manos de Vélez Sarsfield. El "Muñeco" no se guardó nada a la hora de opinar acerca de lo sucedido con el VAR, los árbitros y también el desempeño del equipo en la totalidad de la serie. Al "Millonario" le costó revertir lo que pasó en el duelo de ida y, ante su gente, quedó afuera en octavos de final.

"Que los árbitros vayan a cobrar algo que no existe es un dejo de injusticia total. Fuimos perjudicados por ese fallo que sanciona una mano que no se ve, porque no hay claridad en la imagen. La injusticia es la que genera la bronca", destacó Marcelo Gallardo en la conferencia de prensa luego del empate sin goles ante Vélez Sarsfield, que terminó clasificándose a cuartos de final por el 1-0 logrado en la ida en Liniers.