Francescoli, sobre el futuro de Gallardo en River: "Depende de él"

El Manager del "Millonario" opinó sobre lo que pueda suceder con el entrenador en diciembre y sobre la situación de algunos jugadores del plantel.

El Manager de River Plate, Enzo Francescoli, opinó sobre el futuro de algunos jugadores del plantel y, sobre todo, de lo que pueda suceder con Marcelo Gallardo después de diciembre, cuando el entrenador finalice su contrato con el "Millonario". Aunque reconoció la importancia del DT en la institución, remarcó que la continuidad solo depende de una persona.

"Es una decisión personal. Lo ha dicho mil veces. Tiene un contrato. Va a depender de él terminar el contrato y no renovar o romper la relación. Son decisiones personales. Si me preguntás el pálpito, hay que esperar a diciembre. Falta un montón. El presente es con este grupo y Gallardo, vamos actuando de tal forma", manifestó Francescoli en diálogo con el programa De Fútbol se Habla así.

Enzo Francescoli manifestó que el futuro de Marcelo Gallardo en el club "va a depender de él" y que hay que esperar hasta diciembre.

Además, Enzo dejó en claro que están pensando en el presente y que el entrenador sigue siendo igual de importante en la toma de decisiones como siempre: "Marcelo trabaja y es parte de las elecciones del club hasta el último día. Pensamos en el hoy. Marcelo está más que probado que es un DT importante para nosotros y para el fútbol en el mundo", expresó el ídolo riverplatense.

Los casos "Juanfer", De la Cruz y Luis Suárez

El colombiano Quintero no viene teniendo el protagonismo ni el nivel que se esperaba cuando llegó a comienzos de 2022. River, que tiene la opción de comprar tanto la mitad como la totalidad de su pase, deberá analizar qué hacer antes de que finalice el año. Sobre la posibilidad de una salida al fútbol brasilero, Enzo expresó: "No sé. recién acaba de venir. No hemos tenido ningun pedido. No terminó este mercado, en cualquier momento me vienen a buscar a un jugador, no voy a pensar en Quintero en diciembre".

La situación de Nicolás De la Cruz es muy particular, ya que a findes de 2022 vence su contrato y tendría la chance de salir libre del club de Núñez, algo que descartó Francescoli: "Nicolás y yo lo hemos aclarado. De la Cruz de ninguna manera se va a ir libre. Su representante es Francisco Casal, con la relación que he tenido. Por eso se genera algo diferente. Yo creo que va a firmar y en el momento que sea será transferido. No tengo dudas. Esta situación es diferente ya que con otros jugadores (Angileri y Rollheiser) se había roto la relación con los representantes de ellos. Viajamos con Patanian para hablar con Liverpool, que tiene un porcentaje mayor. Está todo encaminado para que pueda firmar próximamente”.

La confirmación de la llegada de Suárez a Nacional de Uruguay cayó como un baldazo de agua fría para el "Millonario", que había estado cerca de contratarlo para el segundo semestre de 2022 pero, al quedar eliminado de la Copa Libertadores, el uruguayo rechazó la oferta. Sobre esta situación, el "Príncipe" declaró: "Decidió volver al club en donde empezó, no es hincha de River ni debutó. Estará activo hasta el Mundial. El arreglo era que venía si pasábamos a cuartos. Aunque hubiera venido el primer día que lo llamé, no habría podido jugar por una intervención en la rodilla. Le deseo lo mejor y que le vaya bien con La Celeste. Actuó con el corazón a su casa. No sucedió en la Copa con River y tuvo la oportunidad en su país".