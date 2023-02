Filtraron el posible club al que dirigirá Sebastián Battaglia después de Boca

Luego de su paso por Boca Juniors, Sebastián Battaglia se perfila para dirigir a un importante equipo del exterior y ya se filtró el nombre en las redes sociales.

Sebastián Battaglia se perfila para dirigir a un importante equipo a nivel internacional luego de su paso por Boca Juniors. El entrenador que dejó su cargo en el "Xeneize" a mediados del 2022 está muy cerca de firmar luego de que el club se quede sin DT en el comienzo de la temporada. Según se filtró a través de las redes sociales, ya hubo contactos que acercaron a ambas partes, aunque todavía resta que lleguen a un acuerdo.

La institución en cuestión que sueña con sellar un vínculo con el estratega que fue campeón con el elenco "Azul y Oro" es nada más y nada menos que Cerro Porteño. El conjunto paraguayo se quedó sin técnico por la salida de Francisco "Chiqui" Arce y todo apunta a que el santafesino ocupe ese lugar. En caso de que esto se lleve a cabo, tendrá por delante la fase preliminar de la Copa Libertadores y el campeonato local en el que lleva un empate y una victoria.

El hombre que se convirtió en el jugador con más títulos en la historia de Boca Juniors tuvo una etapa positiva como DT porque también levantó trofeos. Sin embargo, no lo logró con el certamen continental por la recordada eliminación a manos del Corinthians y fue el principio del fin para su ciclo. Claro que, en el "Ciclón" guaraní analizaron lo mejor y, por este motivo, lo tienen en carpeta para cerrar un posible acuerdo. La Copa Argentina en 2021 y la de la Liga en 2022 fueron los dos torneos que consiguió desde su arribo.

En total, Sebastián Battaglia dirigió al "Xeneize" en 57 partidos oficiales. De los mismos ganó 29, empató 17 y sólo perdió en 11 ocasiones. Si bien los resultados mandan, el 61% de efectividad marca que no fue tan negativo como se vio cuando se fue por decisión de la dirigencia y Hugo Ibarra tomó su lugar. Además, cabe destacar que el entrenador tuvo una experiencia en el ascenso comandando a Almagro antes de su llegada a la Reserva del club de la Ribera y luego a Primera.

Sebastián Battaglia: su visión sobre la Copa Libertadores y la relación con Juan Román Riquelme

Meses después de su salida de Boca Juniors, Battaglia dialogó con TyC Sports y habló de varios temas referidos a la institución. "La Libertadores se transformó en una obsesión y es un error. Hoy está cada vez más complicado porque los equipos brasileños están muy fuertes y se está alargando esa brecha con ellos. Ojalá Boca pueda volver a ganarla, pero que sea una obsesión hace que pasen estas cosas, donde parece que es lo único que importa. Cuando quedás afuera de la Copa parece que lo demás no sirve, pareciera que no hay vida después de la Copa", sentenció acerca de lo que significa el mencionado certamen.

Por otro lado, el entrenador se refirió al diálogo que tenía con Juan Román Riquelme en Boca, a pesar del puesto importante que ocupa el ídolo: "Con Román hablaba, pero no específicamente de fútbol. No volví a hablar después de lo que pasó. Me reuní con los muchachos del Consejo y me comunicaron mi salida, no pedí explicaciones. Hemos compartido muchas cosas, pero es difícil también que puedan coincidir seis personas".