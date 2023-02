Estudiantes de La Plata denunció a una hincha y quedó sin trabajo: "Decepcionada"

La institución le envió una carta documento por vender productos con la imagen del club y la dueña compartió en redes sociales su tristeza.

Estudiantes de La Plata denunció a una fanática del "León" y emprendendora por vender productos con la imagen del club. La institución le envió una carta documento y la mujer realizó un fuerte descargo en redes sociales, en el que contó que se siente triste y decepcionada porque el club que ama la obliga a "no seguir trabajando".

La noticia sacudió a miles de hinchas del club platense, ya que @Obladi.Pincha, su cuenta en Instagram, es una reconocida emprendedora de artículos dl "Pincharrata". Sin embargo, la dirigencia de Estudiantes de La Plata decidió en las últimas horas enviarle una intimación a Julia, dueña marplatense del microemprendimiento, por vender gorras, stickers, llaveros y otras elementos con la imagen del club. Indignada por la situación, compartió en redes sociales sus sensaciones al respecto.

El descago de Obladi Pincha en redes sociales

"El Club Estudiantes de La Plata me mandó una carta documento intimándome, ya no puedo seguir vendiendo ningún producto que contenga la imagen del club… Prácticamente no puedo seguir trabajando con este proyecto personal que arrancó en el 2016. Yo al Pincha lo amo, lo sigo siempre y es el equipo heredado de mi papá y abuelos, pero nos encontramos en una controversia de absoluto interés económico", comienza la primera parte del comunicado, donde también aclara que será el último día de la Tienda abierta al público.

Y luego continúa: "Hoy estoy triste y decepcionada, intentando entender que esta puerta que me cierran será la que tantas otras me abran. Obladi Pincha siempre fui yo, Julia, quien diseñó, armó y despachó sus pedidos. Encargada de las imágenes, de los videos, de todo el contenido de la red. Siempre voy a estar agradecida a Estudiantes, pero hoy no entiendo por qué esta decisión…Incluso habiendo llegado a nuestros jugadores y hasta teniendo un trabajo mío en la Cápsula que cerraron el 09.11.2019 .".

Es que el proyecto de Obladi Pincha no sólo se afianzó en Argentina, sino que, gracias a la popularidad que fue alcanzando, llegó a vender productos en Suecia, Estados Unidos, España y otros países del mundo. Conocida la situación, hinchas de Estudiantes de la Plata expresaron en la publicación su repudio hacia el club por la determinación y hasta le piden a Juan Sebastián verón, expresidente e ídolo del club, que de marcha atrás para Obladi pueda seguir con su emprendimiento. Y hasta incluso hay otros fanáticos que le piden a la institución sumarla al staff del club.