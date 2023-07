Escandalo: Prestianni detalló cómo fue la agresión de los barras de Vélez

El juvenil de Vélez Sarsfield reveló que un grupo de barras le pegaron al término del partido ante Huracán.

El joven delantero de Vélez Sarsfield, Gianluca Prestianni, reveló cómo fue la agresión de la barra del plantel luego de de la derrota en la cancha de Huracán. En una entrevista el crack confirmó la golpiza y la amenaza: "A mí me pegaron dos veces en la cara, me tomaron del cuello y la campera", dijo.

El episodio se produjo por la noche, al regreso del plantel desde el estadio Tomás Adolfo Ducó de Parque de los Patricios, cuando los violentos irrumpieron en la Villa Olímpica del club para interceptar a los jugadores en sus automóviles. En una entrevista con ESPN, el futbolista reconoció que tuvo que bajar "as ventanillas para escuchar lo que tenían para decirme" y en ese sentido aseguró: "Me golpearon dos veces en la cara, me tomaron el cuello y la campera. Era la barra, estaban vestidos con los camperones de Vélez", contó en una nota concedida al canal ESPN.

Prestianni, de apenas 17 años, aceptó como "una decisión difícil" que evaluará junto a su familia cuando fue consultado por su intención de salir de Vélez a partir de lo sucedido. "Estoy en el club desde los 4, hace 13 años y soy hincha de Vélez como toda mi familia. Muchas veces tuve posibilidades de irme pero nunca lo hice por respeto, pero cuando pasa algo así no sabés qué hacer", confesó. Por otro lado, cuestionó implicitamente a la dirigencia de Vélez. En este mismo sentido agregó que los barras van "bastante seguido a la Villa Olímpica, es habitual verlos. Nos sentimos apretados, sin seguridad ni protección".

Los barras llegaron hasta el lugar en la noche del domingo para recriminarle al plantel por el bajo rendimiento ante Huracán, un encuentro con tintes de "final" por la rivalidad y la importancia en la pelea por el descenso. Vélez perdió el invicto por Liga en la era técnica de Sebastián Méndez, que lleva siete partidos, y finalizó el torneo a sólo dos puntos del puesto de descenso por tabla anual.

Su campaña en el campeonato se resume en 5 victorias, 12 empates y 10 derrotas, con 24 goles a favor y 27 en contra, lo que arroja un saldo de 27 unidades. No fue la primera vez que hinchas de Vélez concurren a la Villa Olímpica para reclamar mayor compromiso del plantel. En mayo, una docena de barras ingresó por la fuerza ante la negativa del personal de seguridad y llegaron hasta la concentración para dar su mensaje a los referentes.