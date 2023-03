Es guatemalteco, salió campeón con River junto a Gallardo y sueña con dirigir: "Me llena el alma"

Un ex jugador guatemalteco que salió campeón con Marcelo Gallardo en River sueña con dirigir. Enterate de quién se trata.

Un exfutbolista guatemalteco que salió campeón con Marcelo Gallardo en River Plate dejó atrás su etapa como futbolista y sueña con dirigir en un futuro. A pesar de que se alejó de las canchas luego de su retiro en 2008, el hombre que también vistió los colores de San Lorenzo e Instituto de Córdoba en nuestro país tiene en mente asumir en un club. Por supuesto, el ex jugador busca seguir los pasos del "Muñeco" o de Matías Almeyda, con quien también compartió plantel.

Se trata del nacido en Guatemala, Claudio Ariel Rojas, quien debutó con la "Banda" hace 30 años y, por supuesto, no olvida lo vivido en Núñez. Con sólo 19, "El Tuity" hizo su presentación en la Primera División de la mano de Daniel Passarella en 1993 luego de un gran paso por las inferiores, estuvo hasta 1994 y levantó dos trofeos. Tiempo después de aquellos logros importantes con la camiseta de River, el ex volante contó sus deseos a futuro.

"Me gustaría estar enfrente de un plantel para enseñar a los jóvenes y guiarlos. Marcelo (Gallardo) realizó un trabajo increíble y le queda un tramo por recorrer. Lo mismo con Almeyda, han hecho cosas impresionantes y es de aplaudir por todos los éxitos que ha logrado", contó el ex jugador de la "Banda" que no convirtió goles, pero estuvo durante dos años. Por otro lado, en diálogo con ESPN, el ex mediocampista recordó los momentos que compartió con ellos dos en las juveniles: "Vivimos muchas cosas en las inferiores hasta que llegamos a Primera y fuimos campeones".

Por otro lado, con respecto a su debut en el equipo del "Káiser", Rojas agregó: "Cuando empecé a jugar lo hacía de volante por la izquierda. Marcelo era el más definido como enganche, Ariel (Ortega) jugaba por derecha y Enzo Francescoli era el falso delantero. A veces nos marcan a todos como diez, pero Passarella lo supo ver y analizar de manera inteligente". Además de los cracks que mencionó, el "Tuity" compartió equipo con Hernán Díaz, Sergio Goycochea, Ramón Díaz y Hernán Crespo, entre otros.

Claudio Ariel Rojas junto a Ariel Ortega en River Plate

La carrera de Claudio Ariel Rojas desde su debut hasta su retiro

Luego de su paso por las inferiores de River Plate, el debut del volante guatemalteco se dio en 1993 y se desempeñó durante una temporada con la camiseta del "Millonario". En 1994, tras levantar un trofeo más con la "Banda", Rojas llegó a San Lorenzo de Almagro y en 1997 a Instituto de Córdoba. Fue el último club en el que jugó en Argentina, ya que volvió a Guatemala para continuar su carrera allí.

En 1998 se calzó la camiseta del Comunicaciones F.C., donde jugó hasta 2004 para después arribar al CSD Municipal. Además, a partir de aquel año tuvo breves etapas por el Jalapa, el Malacateco y el Petapa, clubes del fútbol de su país. Su retiro se dio en 2008 y antes representó a su Selección en cinco oportunidades.