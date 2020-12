La polémica por Pol Fernández parece haber llegado a su fin. Después de muchas idas y vueltas en relación a su renovación de contrato, se confirmó que no continuará en Boca después del 31 de diciembre del 2020. Ante esto, luego de largar un comunicado oficial, el Consejo de Fútbol que comanda Juan Román Riquelme determinó no volver a utilizarlo. En parte, posiblemente, por la molestia que generó perder a una de sus piezas claves y por otro lado, para acostumbrar al equipo a jugar sin él.

Si bien la institución que comanda Jorge Amor Ameal dejó en claro que buscaba hacer el esfuerzo para quedarse con sus servicios de cara al futuro, el propio volante decidió no continuar y buscar seguir su futuro en el exterior. Ahora, después de casi dos meses, el jugador de 29 años se expresó en redes sociales en relación al tema: "Si no me expresé hasta el momento es porque respeto y entiendo que mis compañeros están jugando cosas importantes".

De todas formas, sobre los rumores que lo acercaban al River de Marcelo Gallardo en el próximo mercado de pases, aclaró: "Debido a la información que está circulando, quiero aclarar que una vez finalizado mi contrato con Boca no voy a continuar mi carrera en el país". Y agregó: "Cruz Azul es dueño de mi pase, por lo tanto, una vez que finalice mi contrato, voy a regresar a México para poder resolver mi futuro".

Por último, Pol decidió enviarle un mensaje a los hinchas de la institución de la Ribera que lo apoyaron desde su vuelta pero mostraron su enojo luego de su decisión. "Quiero agradecerle a los hinchas y a mis compañeros por el apoyo y el cariño que me brindaron este año que estuve en el club", sentenció. Hasta el momento, a pesar de los cambios y los retoques en el esquema, Miguel Ángel Russo todavía sufre su baja y por eso no descartan en reforzar ese puesto pensando en el próximo libro de pases.

La publicación: