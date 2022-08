El tajante mensaje de Benedetto tras la sanción de Boca: "Todo pasa"

Darío "Pipa" Benedetto lanzó un tajante mensaje luego de la sanción que recibió por parte de Boca Juniors a raíz de la pelea que tuvo con Carlos Zambrano.

Darío Benedetto publicó un tajante mensaje en sus redes sociales días después de la sanción que recibió por parte de Boca Juniors a raíz de su pelea con Carlos Zambrano. El delantero publicó una foto con su compañero Exequiel Zeballos en el verde césped de La Bombonera, tras la operación de la joven promesa del club por su terrible lesión. Si bien el "Pipa" etiquetó al "Changuito", la incógnita por sus dichos se generó por lo que sucede en el "Xeneize".

Mientras tanto, el propio defensor peruano también habló, pero lo hizo con un medio de su país y aclaró lo sucedido: "Fue un guantazo, no me lo esperaba... Los compañeros nos agarraron de inmediato. En el vestuario, él me pidió disculpas. Yo me contuve". Sin dudas que el cruce entre ambos jugadores llamó la atención, ya que el zaguero salió al campo de juego con una marca en su rostro para disputar el complemento ante Racing el pasado domingo 14 de agosto.

"Todo pasa y no pasa nada", escribió Benedetto en su historia de Instagram que compartió con el juvenil Zeballos en su cuenta @PipaBenedetto. Claro que, no dejó en claro para quién dirigía el mensaje. En cuanto a su presente, el "Pipa" se perdió el partido ante Rosario Central y tampoco estará presente ante Defensa y Justicia en la próxima fecha de la Liga Profesional el domingo a las 20:30 en Florencio Varela debido a la suspensión que sufrió.

El "Changuito", por su parte, está entre algodones luego de la infracción que recibió en el cruce por Copa Argentina ante Agropecuario. Exequiel Zeballos tuvo un desprendimiento en la tibia derecha, un ligamento lastimado y una fractura menor (en términos médicos, una lesión de la sindesmosis tibioperonea distal con lesión del ligamento deltoideo y avulsión del maléolo posterior del tobillo derecho). A raíz de esto, estaría sin jugar entre cuatro y seis meses.

El polémico posteo del representante de Darío Benedetto

El representante de Darío Benedetto posteó un picante mensaje luego del escándalo que se generó entre el delantero de Boca Juniors y Zambrano en el partido ante Racing por la Liga Profesional. Se trata de Marcelo "Bocha" Valeri, quien no se guardó nada luego que el "Xeneize" sancionara al "Pipa" por dos partidos tras lo ocurrido en el vestuario.

"105 partidos, 57 goles, 4 títulos. QLCCQ (Que la cuenten como quieran)", escribió el representante del exjugador de Arsenal de Sarandí en un estado de WhatsApp. Con este mensaje, en el que no dio nombres, Valeri aprovechó la ocasión para generar aún más polémica en el entorno del futbolista que regresó a Boca Juniors a principio de año. Desde su vuelta, el "Pipa" disputó un total de 27 encuentros en los que marcó 12 goles y brindó 2 asistencias.