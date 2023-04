El presidente de Atlético Tucumán destrozó a Fernando Espinoza tras el partido con San Lorenzo

Los problemas del club tucumano con Espinoza se remontan al torneo pasado tras una derrota con Boca en La Bombonera cuando el "Decano" peleaba por los primeros puestos de la Liga Profesional.

Después de lo ocurrido en el encuentro entre Atlético Tucumán y San Lorenzo, el presidente del conjunto tucumano fue muy duro con el árbitro del encuentro y lo trató de tener un problema de salud mental. La situación tiene que ver con respecto a las decisiones que tomó Fernando Espinoza a lo largo de todo el partido.

Mario Leito, presidente de Atlético Tucumán, lanzó que Espinoza no "está en condiciones psicológicas para dirigir" en el fútbol profesional y adelantó que solicitará a la AFA la documentación que respalde su habilitación. Por otro lado agregó: "No sólo lo digo yo: es unánimemente el peor árbitro de la historia del fútbol argentino. A Atlético Tucumán lo perjudicó en muchas ocasiones, pero el accionar de Espinoza es sistemático en todas las canchas del fútbol argentino. No podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que se produzca un hecho de violencia que tengamos que lamentar".

"Como dije anoche ante la prensa, luego del último partido contra Boca pedí en la AFA que no nos vuelva a dirigir Espinoza, por eso nos sorprendió esta semana cuando lo designaron para arbitrar contra San Lorenzo. Y, una vez designado, no hay mucho que se pueda hacer", escribió el presidente.

"Tras el desastroso arbitraje de anoche, no solo voy a volver a pedir que no dirija más a Atlético Tucumán sino que se analice seriamente si Espinoza está en condiciones psicológicas de dirigir y que las autoridades muestren la documentación que lo avale para arbitrar", concluyó.

Con información de Télam