El picante cruce de Gago con un periodista: "No comparto nada"

El entrenador Fernando Gago tuvo un intenso ida y vuelta con un periodista tras la derrota de Racing ante Estudiantes de la Plata por 1 a 0.

Luego de la derrota de Racing 1 a 0 ante Estudiantes de la Plata correspondiente a la fecha 18° de la Liga Profesional, Fernando Gago asistió a la conferencia de prensa y dio sus impresiones sobre el partido. Allí, el entrenador tuvo un fuerte ida y vuelta con un periodista que recriminó la actitud del equipo.

El presente de la "Academia" no viene siendo el esperado en el torneo local. Con un paso reciente irregular, no logra acumular victorias consecutivas que lo acerquen a la zona alta y Gago analizó el rendimiento del equipo tras caer ante el "Pincha" en La Plata.

Si bien dejó en claro que el encuentro ante Estudiantes no había sido bueno, cuando un cronista partidario de Racing expresó que el equipo no tenía actitud ni personalidad, el exjugador de Boca Juniors lo interrumpió sin dudarlo y tuvo un cruce picante. "Lo de la actitud no lo comparto. No comparto para nada el análisis tuyo", comentó "Pintita".

Además de señalarle la falta de actitud, el periodista también expresó que habían sido más los partidos con bajo nivel que los buenos, poniendo como ejemplo los de Tigre, Barracas Central y San Lorenzo, donde el club de Avellaneda no pudo obtener la victoria. "Yo te estoy haciendo el análisis que a mí me gusta, vos haces tu análisis y está perfecto", respondió.

"Es muy fácil decir si funciona o no un equipo. Vos crees que hemos perdido volumen de juego este campeonato y que perdimos actitud. Yo no lo comparto", señaló Gago. Y luego, insistió: "¿Vos pensás que los chicos no quieren ganar? La personalidad depende de cada jugador, de cómo es. Hay jugadores que tienen una y otros tienen otra. Hay jugadores que por momentos bajaron su nivel, perfecto. Pero no lo lleves solo a cinco partidos del campeonato, tuvimos 12 partidos buenos".

Para finalizar, el exvolante del Real Madrid volvió a dejar en claro su visión del rendimiento y se hizo cargo de su responsabilidad: "Son distintas formas de ver. Yo creo en lo que el equipo está haciendo. Hoy tuvimos un mal partido, sin dudas, y soy el responsable número uno. Me hago cargo de todo yo, no tengo ningún problema", cerró.

Fernando Gago opinó sobre la inclusión de Edwin Cardona desde el arranque

Edwin Cardona, tras la derrota de Racing ante Estudiantes de la Plata.

En las últimas semanas había circulado que el colombiano Cardona podría dejar la institución de Avellaneda por los pocos minutos que venía teniendo en el torneo local. Sin embargo, de manera sorpresiva, Gago lo incluyó entre los 11 titulares en la derrota ante Estudiantes.

Al ser consultado por el nivel que demostró el volante, el DT comentó: "Con Edwin buscamos más dominio de balón detenido y juego asociado en el último paso contra los dos internos que tenían, pero el equipo no funcionó, no tuvimos un buen juego, no tuvimos buenos circulaciones, no salió como esperábamos desde el inicio del partido",